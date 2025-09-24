อดิศร ประกาศแยกทาง ปชน. กลางสภา ขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านจริงๆ ไม่ใช่ ‘ไม้ค้ำกล้วย’

อดิศร ลั่น กลางสภาฯ ขอแยกทางกับ ‘ผู้นำฝ่ายค้าน -วิปฝ่ายค้าน’ ขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่แท้จริง ไม่ใช่ไม้ค้ำรัฐบาล ยันไม่มีมวยล้มต้มคนดี เปรียบอีกฝ่ายเป็นไม้ค้ำกล้วย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯคนที่สอง เป็นประธานในที่ประชุม ก่อนเข้าสู่วาระ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดย นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย หารือถึงว่าการทำหน้าที่ของพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าทำหน้าที่เป็น ส.ส. แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี
พรรคเพื่อไทยไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคการเมืองอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)ได้ เพราะพรรคเพื่อไทยเลือกนายชัยเกษม นิติศิริ แคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทย เป็นนายกฯ แต่อีกพรรคเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ ซึ่งเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ช่วงวันที่ 29-30 ก.ย.นี้
“ดังนั้นการทำหน้าที่ระหว่างฝ่ายค้านที่แท้จริง กับ ฝ่ายค้ำรัฐบาลต้องแยกให้ชัดเจน และการทำงานในสภาฯ ต้องแข่งขันอย่างเอาการเอางาน ไม่มีมวยล้มต้มคนดู ผมอยู่อีสาน บ้านผมเมื่อต้นกล้วยมีเครือต้องเอาไม้ค้ำ ผมไม่อยากทำหน้าที่เป็นไม้ค้ำกล้วย หากทำหน้าที่แบบไม้ค้ำกล้วย เมื่อดึงเขากระโดง เอ้ยไม่ใช่ ไม้ค้ำกล้วยออก กล้วยก็ล้ม ดังนั้นพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายค้ำ” นายอดิศร กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการอภิปราย นายอดิศร ได้นำภาพต้นกล้วยที่มีไม้ค้ำมาประกอบการอภิปรายด้วย พร้อมเขียนข้อความว่า “อาถรรพ์ไม้ค้ำกล้วย”