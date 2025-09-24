ภาคปชช. ยื่นกว่า 2.6 หมื่นรายชื่อ-ร่างพรบ.คุ้มครองความรุนแรงในครอบครัว หวังเพิ่มโทษผู้กระทำผิด
เมื่อเวลา10.00น. วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา สมาชิกเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศประเทศไทย เข้ายื่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. … พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 26,729 รายชื่อ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมือง โดยมีนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน และพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผู้รับร่าง
น.ส.อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างประเทศมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์รุนแรงความครอบครัวในประเทศประเทศไทย พบว่าในแต่ละปีมีความรุนแรงในครอบครัวเกิน 1,000 กว่าเคสต่อปีซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง ซับซ้อนและมีความละเอียดอ่อนอย่างมาก การมีกฎหมายคุ้มครองผู้ที่ถูกทำความรุนแรง และผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด
ด้านน.ส.ธารารัตน์ ปัญญา ทนายความและผู้ก่อตั้งองค์กร Feminist Legal Support กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ความรุนแรงในครอบครัวปัจจุบันที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2550 ยังไม่สามารถคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวได้จริงเพราะมุ่งเน้นไปที่การรักษาสถาบันครอบครัวมากกว่าการคุ้มครองสิทธิ์และความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวที่ถูกทำร้ายและในทางปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวมีผลทำให้เจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะตำรวจและศาลมักผลักให้คู่กรณีต้องไกล่เกลี่ยหรือยอมความกันแทนที่จะดำเนินการทางอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังทำให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงจำนวนมากต้องกลับไปเผชิญความรุนแรงซ้ำๆและไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
น.ส.ธารารัตน์ กล่าวว่า การที่พ.ร.บ.ปี 2550 กำหนดอัตราโทษความรุนแรงในครอบครัวไว้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการกระทำความผิดลักษณะเดียวกันในประมวลกฎหมายอาญาและมุ่งเน้นการไกล่เกลี่ยให้ยอมความกันยิ่งตอกย้ำทัศนคติของคนในสังคมและหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องเบา จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินดำเนินการทางกฎหมายจริงจังในฐานะทนายที่ทำคดีทางความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ เราอยากเห็นกฎหมายวางหลักปฏิบัติสำคัญที่ยังขาดหายอยู่หลายด้าน เช่นการสอบปากคำพยานผู้เสียหายต้องกระทำอย่างระมัดระวังมีความละเอียดเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของเพื่อนของผู้เสียหายเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายต้องได้รับผลกระทบทางจิตใจหรือเผชิญความรุนแรงซ้ำจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งอยากให้ใช้กฎหมายกำหนดให้มีกลไกการทำงานแบบสหวิชาชีพที่ชัดเจนในกรณีปัญหาความรุนแรงเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองอย่างรอบด้านต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ด้านนายคัมภีร์ กล่าวว่า เราเห็นด้วยว่าปัจจุบันเกิดความรุนแรงในครอบครัวมากถือว่าวันนี้โชคดีที่ทางกลุ่มได้เสนอร่างดังกล่าว ปัจจุบันหนุ่มสาวคบกันและไปอยู่ด้วยกันค่อนข้างเร็ว เราอาจจะต้องมีข้อกำหนดในตำราเรียนให้ครูสอนในเรื่องจริยธรรมของคู่ชีวิต ถ้าจัดการที่ต้นทางได้ ปัญหาที่ปลายทางจะลดด้วย ซึ่งตนจะนำร่างดังกล่าวนำเรียนต่อประธานสภาฯเพื่อส่งต่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป