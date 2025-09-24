กรวีร์ ลั่นไม่ควรเกิดขึ้น ปมถนนทรุดหน้ารพ.วชิร จี้ คมนาคม-กทม. เร่งหามาตรการความปลอดภัยช่วงก่อสร้าง แนะ หน่วยงานเกี่ยวข้องศึกษาพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ว่า ตนคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม และ กรุงเทพมหานคร ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งในมุมของประชาชนก็ไม่สบายใจ เพราะเห็นเหตุการณ์จากถนนพระราม 2 แล้วจึงไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงต้องฝากให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วยความปลอดภัย
เมื่อถามว่า จะมีมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มเติมหรือไม่ในการก่อสร้าง นายกรวีร์ กล่าวว่า ทางกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรการติดตามเรื่องนี้ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุเกิดจากอะไร ทั้งนี้ หากมองในมุมประชาชนก็เห็นว่าไม่ควรเกิดขึ้น และควรมีมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยระหว่างที่มีก่อสร้าง ที่ควรมีมาตรมาตรฐานอยู่แล้ว หากบกพร่องตรงไหนก็ควรเร่งแก้ไขและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เรื่องเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
เมื่อถามว่า โครงสร้างของดินในกรุงเทพฯ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงคมนาคมควรจะเข้าไปดูการก่อสร้างถนนกรุงเทพฯ หรือไม่ นายกรวีร์ กล่าวว่า ตนคิดว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าถนนเป็นของกระทรวงคมนาคม พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร หรือกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้ก็อยากให้ไปดู และอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง และให้ไปสำรวจในบริเวณพื้นที่อื่นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้ซ้ำ หากเป็นที่โครงสร้างของดิน ต้องดูว่าในอนาคตในการก่อสร้างโครงการลักษณะแบบนี้ ควรมีการกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือไม่