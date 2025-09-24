ทำเนียบ เตรียมพร้อมรับครม.ชุดใหม่ ก่อนเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์เย็นนี้

ทำเนียบฯ เตรียมพร้อมรับครม.ชุดใหม่ ก่อนเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์เย็นนี้ จับตาประชุมนัดพิเศษแบ่งงาน 6 รองนายกฯ – แต่งตั้ง “ไตรศุลี” นั่งเลขานายกฯ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล เริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเตรียมสถานที่โดยรอบทำเนียบรัฐบาล นอกจากตัดหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้ว ยังมีการติดตั้งสแตนด์ สำหรับให้ช่างภาพถ่ายรูปหมู่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่
โดยกำหนดการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณจะมีการนัดหมายพร้อมกันในเวลา 14.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี เพื่อตรวจโควิด-19 ด้วย และถ่ายรูปติดบัตรประจำตัว
จากนั้น เวลา 15.30 น. คณะรัฐมนตรีจะถ่ายภาพหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนที่ในเวลา 16.00 น. จะออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน และเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 18.00 น.
ทั้งนี้ เมื่อจบขั้นตอนพิธีการแล้ว คณะรัฐมนตรี จะเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาล พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ที่ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งวาระสำคัญที่จะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ประกอบด้วยร่างนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา การแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน และการเสนอแต่งตั้ง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี