ทัพภาค 2 ยัน ข่าวบิ๊กเล็กสั่งตรวจสอบบัญชี เฟคนิวส์ แจงผู้นำยศพลตรีขึ้นไป ต้องยื่นปชช.อยู่แล้ว

พล.ท.บุญสิน ยัน ข่าว “บิ๊กเล็ก” สั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินตน เป็นเฟคนิวส์ เชื่อ สร้างกระแสเพื่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายนโยบาย ชี้ ผู้นำหน่วยชั้นยศพลตรี ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช. ทุกปีอยู่แล้ว
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความบิดเบือนผ่านสังคมออนไลน์ ว่า “บิ๊กเล็ก แนะตรวจสอบทรัพย์สิน “บิ๊กกุ้ง” ขอ ป.ป.ช.เร่งด่วนประชาชนจะได้รู้ความจริง โดยเพจของ โจอี้ ปทุมวัน” นั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นเฟคนิวส์ เพื่อเป็นการสร้างความแตกแยกระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
“ยืนยันว่าการรายงานบัญชีทรัพย์สิน ของผมซึ่งเป็นระเบียบอยู่แล้วว่าผู้นำหน่วยระดับพลตรี ขึ้นไป ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เพื่อรายงานต่อ ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ขอให้พี่น้องประชาชน อย่าได้หลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้เกิดความแตกแยก” พล.ท.บุญสิน กล่าว