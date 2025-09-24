อนุทิน ตรวจชุดปกติขาวรมต.ป้ายแดง ติดตะขอให้ ไชยชนก ถูกแซวทำแทนพ่อ เจ้าตัวรีบบอกเป็น อา

‘อนุทิน’ สวมบท ‘ครูระเบียบ’ ตรวจชุดปกติขาว รมต.ป้ายแดง ติดตะขอปกคอเสื้อให้ ‘ไชยชนก’ นักข่าวแซวทำหน้าที่แทนพ่อ เจ้าตัวรีบบอกเป็น ‘อา’
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล โดยยังสวมใส่ชุดผ้าไทยชุดเดียวกับตอนที่ลงพื้นที่บริเวณถ.สามเสน ทรุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ทันทีที่นายกฯ ลงจากรถมีรัฐมนตรี 3 คน ได้แก่ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รมช.คมนาคม และ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รอต้อนรับ โดยจังหวะที่นายกฯเดินเข้ามาทักทายรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ได้ตรวจดูความเรียบร้อยชุดปกติขาวของรัฐมนตรีป้ายแดงทั้ง 3 คน ก่อนที่จะติดตะขอที่ปกคอเสื้อให้กับนายไชยชนก
ผู้สื่อข่าวจึงแซวว่า วันนี้ทำหน้าที่แทนพ่อให้กับนายไชยชนก ซึ่งนายกฯ ตอบกลับว่า “อา”
ทั้งนี้ ก่อนเดินเข้าตึกสันติไมตรีเพื่อเปลี่ยนชุดปกติขาว นายกฯ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ไปย้อมผมสีดำมา”