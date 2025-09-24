กมธ.ป.ป.ช. จ่อเชิญผู้ว่าฯกทม.-รฟม. หาสาเหตุถนนทรุด พร้อมขอดูสัญญาทำรถไฟฟ้า

‘กมธ.ป.ป.ช. สภาฯ’ จ่อเชิญ ‘ผู้ว่ากทม.-รฟม.’ ขอดูสัญญาทำรถไฟฟ้า หลังเกิดเหตุถนนทรุดตัวหน้ารพ.วชิระ
เมื่อเวลา 14.35 น. วันที่ 24 กันยายน ที่รัฐสภา นายเอกพร รักความสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงถึงเหตุการณ์ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระทรุดที่เกิดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ว่า ที่ประชุมต้องการเห็นสัญญาในการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งระบบและขอตรวจสอบสัญญาจากผู้ได้รับสัญญา ผู้รับเหมาช่วงและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ซึ่งเราต้องตรวจสอบเบื้องต้นทันที แตกต่างจากกรณีศึกษาตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มที่ตอนเกิดเหตุมีคนอ้างว่าพังเพราะแผ่นดินไหว แต่พอตรวจลึกเข้าไปมีปัญหาเหล็ก มีปัญหาการเปลี่ยนสัญญา
นายเอกพรกล่าวต่อว่า ดังนั้น สิ่งที่ กมธ.ป.ป.ช.ทำงานเชิงรุกในวันนี้จะทำให้ทุกหน่วยราชการมีความตระหนักไม่ใช่เคยชินกับการแถลงข่าวไปวันๆ หวังว่าบทบาทกรรมาธิการครั้งนี้จะมีคำตอบให้กับประชาชนทุกระยะ
ด้าน นายนพดล ทิพยชล ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะโฆษก กมธ.ป.ป.ช. กล่าวว่า เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุ เบื้องต้นจะมีการเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ รฟม.ผู้บริหารจัดการสัญญาโครงการนี้ เพื่อที่จะร่วมกัน สืบหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้ให้กระจ่าง