กองทัพภาคที่ 1 แจงเลื่อนประชุม RBC รอข้อมูลชัด เคลียร์สแกมเมอร์-ทุ่นระเบิด

เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ยืนยันเหตุเลื่อนประชุม RBC กองทัพภาคที่ 1 กับภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน หรือ ผิดปกติ เพียงแต่ต้องรอข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาสแกมเมอร์-ทุ่นระเบิด รวมถึง การจัดการพื้นที่ชายแดน
เมื่แวันที่ 24 กันยายน พล.ต.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่ 1 ระบุถึงสาเหตุที่กองทัพภาคที่ 1 ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา ในช่วงวันที่ 25-27 กันยายน 2568 เป็นเดือนตุลาคม 2568 ว่า สืบเนื่องจากข้อมูลของสองฝ่ายยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งเรื่องสแกมเมอร์ ทุ่นระเบิด เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่มีการประสานงานกันอยู่น้้น ยังมีการปรับรายละเอียด และมีการเลื่อนกันไปเลื่อนกันมา จึงยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้ามานำเสนอมากนัก ดังนั้น จึงเสนอให้เลื่อนการจัดประชุมไปอีกเล็กน้อย ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
แต่ทั้งนี้ยืนยันว่า การประสานการทำงานของทางตำรวจเรื่องปัญหาสแกมเมอร์มีการทำแผนที่เดินหน้าอยู่แล้ว แต่ยังต้องรอข้อมูล ว่า มีการปรับเพิ่มหรือไม่ ส่วนเรื่องเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางศูนย์ทุ่นระเบิดของกัมพูชาก็มีการเลื่อนการประชุม ดังนั้น จึงเห็นว่าหากจะจัดการประชุม RBC ก็ควรจะมีรายละเอียดในระดับพื้นที่ที่ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาเปล่า แม้ว่าบางเริ่อง เช่น ปัญหาสแกมเมอร์จะเดินหน้าไปแล้ว แต่ก็ต้องการเห็นข้อมูลที่อัพเดทเพิ่มเติมให้ชัดเจน รวมทั้งในเรื่องการจัดการพื้นที่ชายแดน
โดยยืนยันว่า จะเลื่อนออกไปไม่นาน ส่วนจะกระทบกับไทม์ไลน์การประชุม GBC 10 ตุลาคมหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ แต่การประชุม RBC อาจจะเกิดก่อน 10 ตุลาคมนี้ ก็ได้ ซึ่งการเลื่อนประชุมต่างๆ ก็มีเหตุผลบางอย่าง แม้อาจจะมีไทม์ไลน์ไว้ แต่หากมีความจำเป็นก็ต้องขยับไป