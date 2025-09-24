นายกฯ นำประชุมครม.นัดพิเศษ ถกร่างแถลงคำนโยบายรัฐบาล ตั้ง เลขาฯ นายกฯ

เลขาฯ ครม. เผย ครม. นัดพิเศษ เตรียมเห็นชอบร่างนโยบายรัฐบาลใช้แถลงต่อรัฐสภา – แต่งตั้งเลขาธิการนายกฯ
เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 24 กันยายน นางณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผย ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่า วันนี้เป็นประชุมครม.นัดพิเศษ ส่วนการประชุมครม.นัดแรกจะเกิดขึ้น ภายหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ส่วนวาระการประชุมวันนี้ เป็นการพิจารณาเห็นชอบร่างคำแถลงนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งต่อไปยังรัฐสภา รวมถึงจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า จะมีการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยหรือไม่ นางณัฐฎ์จารี กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ยังไม่เห็นเอกสาร
