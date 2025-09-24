การเมือง

รมว.ยุติธรรม อุบตอบปมเขากระโดง ฟาก ยศสิงห์ ไม่กังวลเจอขู่อภิปราย มั่นใจชี้แจงได้หมด

รมว.ยุติธรรม​ ยังไม่ตอบ ปมเขากระโดง รับเป็นคดีพิเศษ​หรือไม่​ ด้าน “ยศสิงห์” ไม่หนักใจ​ หลัง ปชน.​ ขู่​ อภิปรายคุณสมบัติ ปมถูก ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต

เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ ปฏิเสธการตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงความกังวลในการเข้ามาดูคดีเขากระโดง

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า จะมีการหารือกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ​ หรือ DSI หรือไม่​ พล.ต.ต.รุทธพล ยังคงปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว

ด้าน จ.อ.ยศสิงห์​ เหลี่ยมเลิศ​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาชนขู่เตรียมอภิปรายคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี​ ว่า​ ไม่กังวล​

เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดทุจริตประพฤติมิชอบ​ จ.อ.ยศสิงห์​ กล่าวว่า​ สามารถชี้แจงได้ทั้งหมด

