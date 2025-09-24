รมว.ยุติธรรม อุบตอบปมเขากระโดง ฟาก ยศสิงห์ ไม่กังวลเจอขู่อภิปราย มั่นใจชี้แจงได้หมด

รมว.ยุติธรรม ยังไม่ตอบ ปมเขากระโดง รับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ด้าน “ยศสิงห์” ไม่หนักใจ หลัง ปชน. ขู่ อภิปรายคุณสมบัติ ปมถูก ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริต
เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปฏิเสธการตอบคำถามผู้สื่อข่าว ถึงความกังวลในการเข้ามาดูคดีเขากระโดง
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า จะมีการหารือกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI หรือไม่ พล.ต.ต.รุทธพล ยังคงปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว
ด้าน จ.อ.ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคประชาชนขู่เตรียมอภิปรายคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรี ว่า ไม่กังวล
เมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดทุจริตประพฤติมิชอบ จ.อ.ยศสิงห์ กล่าวว่า สามารถชี้แจงได้ทั้งหมด
