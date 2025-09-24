รุทธพล ไม่หนักใจ รับเผือกร้อนเขากระโดง-ฮั้ว ส.ว. ยัน ไม่เกี่ยวการเมือง ทุกอย่างเป็นไปตามกม.

รุทธพล ไม่หนักใจ รับเผือกร้อนเขากระโดง-ฮั้ว ส.ว. ยัน ไม่เกี่ยวการเมือง ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 22.15 น. วันที่ 24 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการจัดการคดีเขากระโดงและคดีฮั้ว ส.ว.ว่า ไม่มี เพราะดำเนินการไปตามขั้นตอนอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะกำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างไรนั้น พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า ก็กำชับตามกรอบอยู่แล้ว เพราะเขาดำเนินการมาได้ระดับหนึ่งแล้ว
เมื่อถามว่า จะเปิดตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่หรือไม่ พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า ไม่มี ส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนตัวอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอดีตคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น พล.ต.ต.รุทธพล ไม่ได้ตอบคำถาม
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า หนักใจหรือไม่เพราะสังคมจับตาเรื่องเขากระโดงกับคดีฮั้ว สว. พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า ไม่หนักใจ เพราะทุกสิ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องและนานพอสมควร เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย เราไม่แทรกแซงอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวหรือไม่ พล.ต.ต.รุทธพล กล่าวว่า “ไม่หรอกครับ”