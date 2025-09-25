อนุทิน ห่วง ปชช. แนวชายแดน เร่งจ่ายเงินเยียวยา มองการเจรจาไม่เกิด หากกัมพูชาเสริมกำลังพล-อาวุธหนัก

อนุทิน ห่วง ปชช.ทุกคนตามแนวชายแดน – เร่งจ่ายเงินเยียวยา หลังแถลงนโยบายต่อสภาฯ มอง การเจรจาไม่เกิดขึ้น หากกัมพูชาเสริมกำลังพล – อาวุธหนัก ยัน 4 เดือนทำเต็มที่
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 24 กันยายน ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีภายหลังจากรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจะลงไปเยี่ยมพื้นที่ชายแดนหรือไม่ ว่า ต้องไปอยู่แล้ว เพราะมีตำแหน่งเป็น รมว.มหาดไทย อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย ตอนนี้ที่ชายแดนเราก็มีทั้งกองทัพ ทหาร และฝ่ายปกครอง โดยหน้าที่ และความรับผิดชอบก็ต้องไปด้วยตัวเองอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า รัฐบาลกัมพูชาจะอ่อนข้อกับเรามากขึ้นหรือไม่นั้น นายอนุทิน ระบุว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางรัฐบาลกัมพูชาอย่างเป็นทางการ แต่จุดยืนของเรายังมีความชัดเจนว่าการรักษาอธิปไตย เรายังให้ทางกองทัพเป็นฝ่ายตัดสินใจผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และในพื้นที่ได้มีการประกาศกฎอัยการอยู่แล้ว ดังนั้น การตัดสินใจสามารถกระทำได้โดยผู้ที่รับผิดชอบ คือแม่ทัพภาคที่ 2 แม้จะมีการเปลี่ยนตัวหลังเดือนก.ย.นี้ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว คงมีการส่งไม้กันอย่างราบรื่น และวันนี้ที่ตนได้แต่งตั้งให้ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ เข้ามาช่วยอีกแรงในฐานะรมช.กลาโหม เพราะท่านก็เป็นแม่ทัพภาคที่ 2 ในอดีต ก็จะมีคนที่มีความชำนาญในพื้นที่คอยกำกับดูแลสถานการณ์อยู่
นายกฯ กล่าวว่า ส่วนท่าทีของไทยในเรื่องของการทูตก็ยังยืนเหมือนเดิม และต้องมีการขนย้ายอาวุธร้ายแรง กับระเบิด กำลังพลต่างๆ ที่ทางฝั่งกัมพูชาเข้ามากดดันตามชายแดนของเรา หากไม่มีการเคลื่อนย้ายออกไปเราก็ยังคุยอะไรไม่ได้ ซึ่งเรายังยืนในเรื่องของการปิดด่านต่างๆ จนกว่าความเป็นภัยจากกัมพูชาจะหมดลงไป
ส่วนที่ทางฝ่ายกัมพูชาออกมาเปิดเผยว่า 100 ปี ปิดด่านก็ไม่ส่งผลกระทบ นายอนุทิน กล่าวว่า หากจะให้พูดจากใจก็จะยิ่งกระทบ อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย
เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนมาว่าอยากให้จบภายใน 4 เดือน นายอนุทิน กล่าวว่า จะพยายามอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด แต่รับรองว่าจะไม่มีการสูญเสียอธิปไตยหรือเสียเปรียบใดๆ ของประเทศไทยเป็นอันขาด
เมื่อถามว่า 1-2 วันนี้มีความเคลื่อนไหวของกัมพูชาที่ขนอาวุธหนัก และมีโดรนบินเข้ามาในชายแดนหลายๆ จุดมองว่าเป็นการผิดข้อตกลงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า หากยิ่งทำเช่นนี้การเจรจาก็จะไม่เกิดขึ้น และคงจะมีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เราแค่ปิดด่าน และเราอาจจะไปถึงเรื่องอื่นๆ ในเรื่องของการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เมื่อถามถึงการประชุม GBC ที่เกาะกง ที่ผ่านมาในข้อตกลง 5 ข้อ แค่ข้อแรกก็ไม่ปฏิบัติตามนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ก็ยิ่งทำให้เห็นว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง การประชุมหารือต่างๆ ฝ่ายไทยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ก็ดีที่เวลามีคนมาบอกว่าฝ่ายไทยไม่ทำตามคำพูดก็จะมีหลักฐานบ่งชี้ ให้เห็นได้ชัดว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดข้อตกลง และการเจรจาของผู้ที่เป็นประเทศที่ 3 ที่พยายามจะทำด้วยความปรารถนาดีให้เกิดสันติภาพมากขึ้น เราก็จะมีเหตุผลที่จะทำให้เขาพูดกับประเทศกัมพูชา ว่ากัมพูชาก็ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ทั้ง GBC และวงเจรจาทวิภาคีอีกหลายวง
เมื่อถามถึงความห่วงใยที่จะฝากถึงประชาชนตามแนวชายแดนนั้น นายอนุทิน ระบุว่า เป็นนายกฯ ก็ต้องห่วงใยประชาชนทุกคนอยู่แล้ว ห่วงยิ่งกว่าตัวเองอีก และการอพยพก็ต้องมีการเตรียมการ ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ได้รับข้อสั่งการจากตนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากที่ตนสามารถสั่งการในเชิง ปฏิบัติได้แล้ว ให้เร่งเตรียมเลยเรื่องของศูนย์อพยพต่างๆ แต่สิ่งที่เราได้ดำเนินการในครั้งที่แล้วก็ยังเห็นได้ชัดว่าเราสามารถที่จะเร่งจัดให้มีศูนย์อพยพได้ด้วยความรวดเร็ว ส่วนเรื่องการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็จะเร่งให้เต็มที่ ภายหลังการแถลงนโยบายเสร็จสิ้น เรื่องเงินเยียวยาทุกประเภทก็อยู่ในขั้นตอนอยู่แล้ว เพราะตรงนี้เป็นอำนาจการนำเสนอของหัวหน้ารัฐบาลอยู่แล้ว ในเรื่องของการอนุมัติใช้เงินเยียวยา