รมต.สำนักนายกฯ เข้าทำเนียบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชี้ปราบบุหรี่ไฟฟ้า ใจเย็นหน่อย รอแถลงนโยบายก่อน

สันติ ปิยะทัต เข้าทำเนียบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ยังไม่ขอตอบแนวทางปราบบุหรี่ไฟฟ้า บอก รอแถลงนโยบายก่อน
เมื่อเวลา 07.42 น. วันที่ 25 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้ขึ้นไปไหว้พระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้า จากนั้นลงมาไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลตาศาลยายประจำทำเนียบรัฐบาล
จากนั้น นายสันติ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการปราบบุหรี่ไฟฟ้า ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่า ขณะนี้คงต้องรอให้มีการแถลงนโยบายก่อน โดยหลังจากที่มีการแถลงนโยบายแล้วก็จะรีบดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ทีมงานได้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว และอย่างที่ทราบว่า บุหรี่ไฟฟ้าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ แต่ขอให้มีการแถลงนโยบายก่อน
เมื่อถามว่า มีแนวคิดจะผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายหรือไม่นั้น นายสันติ กล่าวว่า วันนี้ยัง ขอรอแถลงนโยบายก่อน
เมื่อถามว่า ส่วนตัวมีเรื่องอะไรอยากผลักดันหรือไม่ นายสันติ กล่าวว่า ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่ง รอแถลงนโยบายก่อน