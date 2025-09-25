บิ๊กเล็ก แจงคลิปเสียง ‘บิ๊กป้อม’ ยันชัดหนองจานเป็นพื้นที่ไทย ชี้ประชุม RBC โยนกันไปมา

รมว.กห. แจงปมคลิปเสียง ‘พล.อ.ประวิตร’ ยัน พื้นที่บ้านหนองจานเป็นอธิปไตยไทย ชี้ ใต้เส้นแดงชัดเจน – โยนประชุม RBC ไร้คืบหน้าต่างฝ่ายโยนกันไปมา
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี โฆษกกระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา ได้อ้างคลิปเสียงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เคยพูดถึงพื้นที่บ้านหนองจาน ว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชา ซึ่งทำให้ประชาชนกัมพูชาหลงเชื่อ โดยเรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไร ว่า เรื่องพื้นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นอธิปไตยของไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กองกำลังบูรพาได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ มีเขตเส้นแดนและเส้นน้ำเงิน ซึ่งล่าสุดเราก็รอการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ครั้งล่าสุดนี้ว่าเส้นแดง-น้ำเงิน ตรงไหนกันแน่
พล.อ.ณัฐพล กล่าวอีกว่า ซึ่งการประชุมเจบีซีครั้งที่แล้วตนได้คุยกับฝั่งกัมพูชา ว่าใต้เส้นแดงเป็นเขตอธิปไตยของไทย เราสนใจเพียงใต้เส้นแดง ซึ่งตนก็คุยกับทางกัมพูชาด้วยเหตุและผล การที่จะเอารถแทร็กเตอร์ไปดัน 200 ครอบครัวของฝั่งกัมพูชานั้น เราต้องคำนึงถึงด้านมนุษยธรรม เพราะเราทำตามขั้นตอนคือต้องจับกุมก่อนตามกฎหมายไทย โดยเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตามเราก็รับฟังฝ่ายกัมพูชา ด้านกัมพูชาก็เข้าใจว่าไม่สามารถอพยพได้ทันที แต่ตนก็บอกไปว่าให้เสนอแผนมาว่าจะทำอย่างไร ทางผู้ว่าจังหวัดสระแก้วได้ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยในครั้งที่แล้ว และได้ไปทวงแผน จนได้รับคำตอบมาว่ายังไม่ได้รับแผนมาจากรัฐบาล และให้ไปประชุมในวงประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (อาร์บีซี) ซึ่งอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าโยนกันไปโยนกันมา
”ตอนที่ผมไปประชุมจีบีซี ก็โยนมาให้เป็นการพูดคุยระดับอาร์บีซี พอประชุมอาร์บีซีก็โยนไปให้ไปรับนโยบายจากรัฐบาล ซึ่งจริง ๆ แล้วการที่เป็นรัฐบาล คนที่มาประชุมจะได้รับอำนาจในการตกลงใจอะไรได้บ้าง ซึ่งผมก็เข้าใจในระบบกัมพูชา ซึ่งการประชุมผ่านไปหลายวันแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้า จริง ๆ แล้วการประชุมหลังจากเสร็จสิ้น 1-2 วัน ก็น่าจะทราบผลแล้ว แต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ก็ยังไม่ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลกัมพูชา“ พล.อ.ณัฐพล กล่าว
เมื่อถามย้ำว่ากรณี พล.อ.ประวิตร ที่เคยพูดว่าบริเวณจุดบ้านหนองจานที่มีการก่อม็อบอยู่ในขณะนี้และไม่ยอมถอยไป เป็นเพราะทางกัมพูชาคิดว่าเป็นพื้นที่อธิปไตยของเขาเหมือนตามที่ พล.อ.ประวิตร เคยให้สัมภาษณ์ใช่หรือไม่
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า ตนไม่ขอพูดถึง พล.อ.ประวิตร ตนพูดตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ย้ำว่าใต้เส้นแดงคือของไทย ซึ่งเราก็ต้องรักษาอธิปไตยของเรา เราคิดถึงประชาชนคนไทยของเราเป็นลำดับแรก เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทย คนไทยต้องมีที่ทำกิน เราต้องทำตามกฎหมายของไทย ตนแค่ฟังเหตุผลของฝั่งกัมพูชาเท่านั้นเอง