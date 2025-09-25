คนชายแดน ร้องกมธ.เร่งเยียวยา เดือดร้อนหนัก 4 เดือนแล้ว ด้าน วรรณวิภา จี้ครม.ถกด่วน 

คนชายแดนไทย-กัมพูชา ร้องกมธ.สวัสดิการฯ เร่งเยียวยาผู้ได้รับกระทบ ขอคนไทยอย่าปั่นกันเอง เหตุคนในพื้นที่เดือนร้อนหนักมา 4 เดือนแล้ว ด้าน “วรรณวิภา” จี้ ครม.ถก เป็นเรื่องด่วน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่รัฐสภา น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนฯ รับข้อเสนอแนะจากนายอนุวัฒน์ หวังพนาวงศ์ ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยนายอนุวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้ตนได้นำความเดือดร้อนของประชาชนมายื่นต่อกรรมาธิการ และกลุ่มผู้มีอำนาจที่ต้องดำเนินการใดๆ ในพื้นที่บ้าง เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเราเจอสถานการณ์หลายอย่าง ซึ่งเมื่อมีข้อพิพาทคนชายแดนก็ตื่นตระหนก และเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือการพิจารณาเรื่องต่างๆ คนชายแดนก็จะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ และเมื่อมีการปะทะคนชายแดนก็เป็นคนกลุ่มแรกที่จะต้องออกจากพื้นที่และต้องปิดกิจการ แต่เมื่อเหตุการณ์สงบลงมาตรการต่างๆ ก็ยังคงใช้อยู่ ซึ่งคนชายแดนส่วนมากได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้ ทั้งรายได้และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งที่ทุกคนต้องเจออาจจะอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากความเข้าใจของทุกคน ทุกครั้งที่สื่อลงพื้นที่ก็นำเสนอในมุมมองของตัวเอง
วันนี้จึงนำข้อมูลความเดือดร้อนของคนบริเวณชายแดนไม่ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็นำมาเสนอทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง 1.เรื่องเศรษฐกิจและปากท้อง หลายครอบครัวเผชิญปัญหา เช่น ไม่มีรายได้เลย ตลอดระยะเวลา 4 เดือนจนรถถูกยึด และต้องดรอปเรียนลูกเพราะไม่มีเงินส่งเรียน ขณะที่กลุ่มคนขับรถโดยสารสาธารณะรถก็ถูกยึด พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นพื้นที่อ่อนไหวในทุกๆด้าน ในขณะนี้แต่ผู้นำครอบครัวต้องทยอยออกจากพื้นที่เพื่อหาช่องทางในการครองชีพ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเหลือแค่กลุ่มเปราะบางคือเด็กและคนชรา
นายอนุวัฒน์ กล่าวอีกว่า 2. ความมั่นคงความอุ่นใจต่อการดูแลคนในพื้นที่ต่อไป 3.สุขภาพจิตของคนในพื้นที่ย่ำแย่มากจากความท้อแท้สิ้นหวังและความไม่แน่นอนทั้งหลาย และ 4.การยั่วยุปลุกปั่นภายในประเทศและต่างประเทศในส่วนต่างประเทศเราไม่สามารถห้ามได้เพราะเกิดจากคนที่อยู่นอกพื้นที่ แต่ในประเทศก็มีการปลุกปั่นเช่นเดียวกัน ซึ่งคนในพื้นที่ร้องขอให้ชีวิตความเป็นอยู่กลับมา มีการเยียวยาบ้าง เปิดด่าน แต่เมื่อโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลกลับได้คำตอบว่า เห็นแก่ตัว ขายชาติ พวกเขาอดทนทำทุกอย่าง คนแรกที่อยู่หน้าแนว คนที่สนับสนุนทหารคือกลุ่มพวกนี้ จนถึงทุกวันนี้การเยียวยาไม่ได้ถึงพวกเขาอย่างดีพอ เราได้รับความเดือดร้อนมาแล้ว 4 เดือนเต็ม สิ่งที่รอปัจจุบันนี้เพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากคนไทยด้วยกันให้เราได้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นบ้างให้มีทิศทางได้มีโอกาสในอนาคตที่สดใสเกิดขึ้นบ้าง หรือถ้าจะมีนโยบายอะไรออกมาก็ควรจะเริ่มดำเนินการได้แล้วเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้ดีขึ้นบ้าง
ด้านน.ส.วรรณวิภา กล่าวว่า การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชานั้นขณะนี้รอเพียงมติของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดใหม่ เพราะขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเยียวยาแล้วกว่า 250,000 คน แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ ดังนั้นกรรมาธิการจึงต้องเร่งทำหนังสือด่วนไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เร่งพิจารณาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนในลำดับต้นๆ ของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกๆ เพื่อให้เกิดการเยียวยาประชาชนบริเวณชายแดนอย่างเร็วที่สุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส.ว.สำรอง ยื่น กมธ.กฎหมาย จี้ สอบคดีฮั้วส.ว. หลัง กกต. ทำงานช้า หวั่น รัฐบาล อนุทิน แทรกแซง
- สีหศักดิ์ให้กำลังใจขรก.กต. ย้ำต้องเป็น 4 เดือนที่มีความหมาย เตรียมบินด่วนแจงโลกเวที UNGA พบกุแตร์เรส-ปธ.อนุสัญญาออตตาวา
- บิ๊กเล็ก แจงคลิปเสียง ‘บิ๊กป้อม’ ยันชัดหนองจานเป็นพื้นที่ไทย ชี้ประชุม RBC โยนกันไปมา
- เรียงคนมาเป็นข่าว:นิวรอน/ภาพข่าวสังคม วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568