การเมือง

นายกฯ มอบเนกไท ลายขอพระราชทาน 3 สี ให้ครม.ทั้งคณะ ส่งเสริมการใส่ผ้าไทย

บิ๊กเล็ก เผย นายกฯ มอบเนกไท ลายขอพระราชทาน 3 สี ให้ครม.ทั้งคณะ ส่งเสริมการใส่ผ้าไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล​ นาคพาณิชย์​ รมว.กลาโหม​ กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วานนี้ (24 กันยายน 68) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้มอบเนกไทผ้าไทยลายขอพระราชทานฯ จำนวน 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีม่วง และสีฟ้า โดยให้เหมือนกันหมดทั้งคณะ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ในวาระสำคัญของชาติ เช่น หากมีโอกาสที่ต้องใส่เนกไทสีเหลือง ก็จะใส่สีเหลืองเหมือนกันทั้งคณะ แต่ไม่ถึงกับเป็นทีมเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง