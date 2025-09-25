บิ๊กเล็ก เผย นายกฯ มอบเนกไท ลายขอพระราชทาน 3 สี ให้ครม.ทั้งคณะ ส่งเสริมการใส่ผ้าไทย
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วานนี้ (24 กันยายน 68) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้มอบเนกไทผ้าไทยลายขอพระราชทานฯ จำนวน 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีม่วง และสีฟ้า โดยให้เหมือนกันหมดทั้งคณะ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ในวาระสำคัญของชาติ เช่น หากมีโอกาสที่ต้องใส่เนกไทสีเหลือง ก็จะใส่สีเหลืองเหมือนกันทั้งคณะ แต่ไม่ถึงกับเป็นทีมเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย
