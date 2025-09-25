วรชัย เหมะ นัดกิน ข้าวมันไก่ หน้าคุกคลองเปรม 27 ก.ย.หวังเรียกส้มกลับแดง

“วรชัย” นัดกิน ข้าวมันไก่ หน้าคุกคลองเปรม 27 ก.ย.หวังเรียกส้มกลับแดง
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายวรชัย เหมะ อดีตสส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา ตนและพี่น้องคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตย ได้ไปร่วมทานข้าวเย็นหน้าเรือนจำคลองเปรม เพื่อให้กำลังใจนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ และเป็นการให้คนเสื้อแดงได้พบปะให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ปรากฎว่ามีคนเสื้อแดงและคนเสื้อส้มที่กลับมาเป็นแดงมารวมตัวกันจำนวนมาก
ดังนั้นวันที่ 27 ก.ย.นี้ เวลา 15.00น. พวกตนและคนเสื้อแดงจะรวมตัวนัดทานข้าวมันไก่ที่หน้าเรือนจำคลองเปรมอีกครั้ง เป็นการเปิดประตูบ้านเสื้อแดงให้คนเสื้อแดง ที่เปลี่ยนใจไปใส่เสื้อส้มกลับมาเป็นเสื้อแดงอีกครั้ง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าพี่น้องพลังประชาธิปไตยในภาคประชาชนได้กลับมาอยู่ด้วยกันในนามคนเสื้อแดง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นพลังประชาธิปไตย ขับเคลื่อนไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญ สร้างความปรองดอง
นายวรชัย กล่าวอีกว่า และวันที่ 27 ก.ย.นี้จะเป็นการแสดงพลังพี่น้องคนรักประชาธิปไตยทั่วประเทศ เพราะหลายจังหวัดจะมีการส่งตัวแทนมาเข้าร่วมด้วย เพราะฉะนั้นตนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตย ให้มาแสดงพลังบริสุทธิ์ของคนไทยผู้รักประชาธิปไตยว่ายังเกาะกลุ่มเหนียวแน่น ไม่เดินตามทางของพรรคการเมืองที่ข้ามขั้ว ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนที่กาบัตรเลือกตั้ง เราจะเกาะกลุ่มยืนหยัดเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง