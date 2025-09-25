นายกฯ ร้องโอ๊ย! ถูกถาม ‘เฮ้ง’ จ่อซบภท. ชี้บ้านใกล้จ้อกันทุกคืน ปัดคุย ‘พี่ต่อ’ แต่รักกันดี

นายกฯ ร้องโอ๊ย หลังถูกถาม ‘สุชาติ ชมกลิ่น’ จ่อซบ ภท. บอกรอฟังเจ้าตัวแถลง ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกทำงานรับใช้ประชาชนด้วยกัน บอกบ้านติดกัน คุยกันทุกคืนเวลาเหงาๆ ปัด ยังไม่มีโอกาสคุย ‘เฉลิมชัย’ แต่รักกันดี
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึง กระแสข่าว นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย โดยอนุทิน ร้อง “โอ๊ย” มาถามเรื่องการเมืองอะไรตอนนี้
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า นายสุชาติ จะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายโมง วันนี้ (25 ก.ย.) นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องฟังสิ่งที่นายสุชาติแถลงก่อน แต่ที่ผ่านมาเราคุยกันมาตั้งนานแล้ว เพราะทำงานด้วยกัน และนโยบายทางการเมืองไปด้วยกันได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่จะมาทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยกัน
เมื่อถามว่า หากนายสุชาติมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยจริง ยินดีที่จะต้อนรับใช่หรือไม่ นายกฯ ถามกลับว่ารู้หรือไม่ว่าบ้านอยู่ติดกัน นั่งคุยกันทุกคืนเวลาเหงาๆ
เมื่อถามว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่นั้น นายกฯ กล่าวว่า ตนยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับนายเฉลิมชัย แต่รักกันดี กับหัวหน้าเฉลิมชัย และตนก็เรียกว่า “พี่ต่อ”