นายกฯ ไม่ห่วงตลาดทุนเคลื่อนไหวผิดปกติช่วงเลือกตั้ง ชี้มีธรรมภิบาล-ฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้ว
เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 25 กันยายน ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงระยะเวลา 4 เดือน จะมีความเข้มงวด ในการตรวจสอบตลาดทุนที่จะมีลักษณะความผิดปกติ เพื่อนำเงินไปใช้ในการหาเลือกตั้งอย่างไร เนื่องจากทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง มักมีความผิดปกติในตลาดทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากตลาดทุนนำเงินมาใช้ในการเลือกตั้ง หากออดิตเตอร์ (ผู้ตรวจสอบ) ปล่อยไปแบบนั้นก็อาจจะโดนแจกใบแดง ซึ่งมีธรรมาภิบาลอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า จะต้องมีการกำชับเรื่องนี้หรือไม่ นายกฯ ระบุว่าไม่ต้องมีการกำชับ เพราะมีเรื่องของธรรมาภิบาล ซึ่งไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว