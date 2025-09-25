วิป 3 ฝ่ายเคาะ วันแถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. พร้อมนัดถกแก้รธน. 14-15 ต.ค.

วิป 3 ฝ่ายเคาะ วันแถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. รัฐบาลขอจบก่อน6โมงเย็น เหตุมีประชุมครม.นัดพิเศษ ปกรณ์วุฒิ เผย แบ่งเวลา รัฐบาล 6 ชม. ฝ่ายค้าน 9 ชม. พร้อมนัดถกแก้รธน. 14-15 ต.ค.
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 กันยายน ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมวิปสามฝ่าย วาระจัดสรรเวลาในการประชุมแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ว่า เบื้องต้นจะมีการประชุมแถลงนโยบาย ในวันที่ 29 -30 กันยายน โดยจะเริ่มในเวลา 09:00 น. และในวันที่ 2 ทางคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขอให้จบภายใน 18:00 น. เนื่องจากจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษ
นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้มีพรรคการเมืองอย่างน้อย 3 พรรคได้เสนอร่างมาแล้ว ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ได้เสนอมาตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญ โดยเราจะมีการประชุมในวันที่ 14-15 ตุลาคม
ด้านนางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการแบ่งเวลาว่า ทางครม.และพรรคร่วมรัฐบาลได้เวลารวมกัน 6 ชั่วโมง โดยไม่นับรวมนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบาย สมาชิกวุฒิสภา 3 ชั่วโมง และพรรร่วมฝ่ายค้านได้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมง และประธานสภาฯ 1 ชั่วโมง
ด้านนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวว่า ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน 15 ชั่วโมง ถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าร่วมวิปฝ่ายค้าน แต่เราได้แบ่งเวลาในสัดส่วนที่เหมาะสม คือ พรรคร่วมวิปฝ่ายค้าน 9 ชั่วโมง และพรรคเพื่อไทย 6 ชั่วโมง
