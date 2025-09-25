ถนนสามเสนทรุด-ท่อประปาแตก กระทบถึง ‘รัฐสภา’ น้ำไม่ไหล ใช้ห้องน้ำไม่ได้

รัฐสภาวุ่น น้ำประปาไม่ไหล ส.ส. สื่อมวลชน คนติดต่อ หาห้องน้ำกันจ้าละหวั่น แม่บ้านปิดไฟ – คอยแจ้งห้องที่ใช้ได้บางส่วนที่ยังมีน้ำอยู่
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า จากเหตุการณ์อุโมงค์ถล่ม บริเวณถนนสามเสน หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ และจากเหตุการณ์ท่อน้ำประปาแตกเพิ่มเติมในวันนี้
ทำให้ล่าสุด อาคารรัฐสภาไม่สามารถใช้น้ำประปาได้เช่นเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ห้องน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่น้ำไม่ไหลแล้ว มีเพียงบางห้องที่สามารถใช้ได้ เนื่องจากยังมีน้ำสำรองอยู่ ทำให้แม่บ้านต้องปิดไฟ หรือคอยบอกผู้ที่มาติดต่อ สื่อมวลชน และ ส.ส. ที่เดินหาห้องน้ำว่าห้องน้ำไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล
ทั้งนี้ พื้นที่แจ้งเตือนเรื่องน้ำประปา ครอบคลุมมาถึงบริเวณสี่แยกเกียกกายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งของอาคารรัฐสภา
