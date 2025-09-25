ศุภณัฐ เปิด 4 ประเด็น ที่ประชาชนต้องติดตามปม ถนนทรุด จับตาอย่าให้มีการโยนบาป-ฟอกขาว
[จับตาอย่าให้มีการโยนบาป-ฟอกขาว กรณีถนนทรุด]
#ถนนทรุด ครั้งนี้ น่าจะเป็นการยุบตัวที่ใหญ่และลึกที่สุดของไทยครั้งหนึ่ง ปัญหาที่คงหนีไม่พ้น คือการโยนไปมาระหว่าง
(1) ท่อประปาแตก เลยทำให้เกิดดินทรุด กระทบอุโมงค์ หรือ
(2) ก่อสร้างรถไฟฟ้าผิดพลาดจนทำให้ดินทรุด และท่อประปาเลยแตก
เพราะผลกระทบที่เกิด มีมูลค่าความเสียหายที่สูง และมีเรื่องความล่าช้าของโครงการซึ่งย่อมเกิดค่าปรับ และ “ต้องมีคนจ่ายค่าปรับ” รวมๆแล้วอาจจะถึงระดับ 1,000 ล้านบาท
โดยถ้าผลออกมาเป็นแบบ (1) ผู้รับเหมารอด รัฐซวย แต่แบบ (2) ผู้รับเหมาซวย (ซึ่งต้องไปดูว่า ประกันที่ผู้รับเหมาทำไว้ ครอบคลุมขนาดไหน)
ทั้งนี้ 4 ประเด็นที่เราต้องติดตามคือ
- การตรวจสอบจะทำโดยใคร ใช้เวลาเท่าไร
- ความเสียหายทั้งหมด รวมถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น มีมูลค่าเท่าไร
- เราเชื่อถือคนที่เข้าไปตรวจสอบได้มากน้อยขนาดไหน และจะมีกระบวนการฟอกขาว-โยนว่าเป็นความผิดไปเผื่อช่วยใครหรือไม่
- เมื่อตรวจสอบแล้ว จะมีการเปิดเผยข้อมูลรายการผลการตรวจสอบทั้งหมดหรือไม่ หรือจะแค่มาแถลงชี้เอาว่าใครผิดใครถูก และทุกคนจำต้องเชื่อตามนั้น?
เพราะถ้าเราย้อนรอยกรณี ตึกสตง. บางคนอาจไม่ทราบว่า จนถึงวันนี้กรมโยธาฯ กระทรวงมหาดไทยยังไม่ยอมเปิดเผยรายงานการตรวจสอบฉบับเต็มต่อกรรมาธิการของสภาแม้แต่กรรมาธิการเดียว
อย่างกรรมาธิการผม คือ กมธ.วิสามัญยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง ที่ตั้งขึ้นเพราะเหตุตึกสตง. จี้ขอรายงานตึกสตง.ไป แต่กรมโยธาฯ ไม่ยอมให้แม้จะทำเรื่องส่งไปยังอดีตรมต.มหาดไทย แต่ก็ไม่ช่วยไร
มีแต่ที่อดีตนายกฯออกมาแถลงว่า ผิดที่คนนั้นคนนี้ โดยที่สร้างความน่าสงสัยหลายจุด และก็ไม่ยอมเปิดเผยรายงานฉบับเต็มว่าไปทดสอบกันแบบไหน
นักวิชาการ อ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพหลายคนมากที่ตั้งคำถามต่อผลการทดสอบ และกำลังรอรายงานผลตึกสตง. เพราะอย่างน้อยรายงานนี้อาจจะเป็น คุณูปการณ์ต่อประเทศ ต่อยอดสู่การจัดทำ protocol เบื้องต้นกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก ควรจะต้องตรวจดูอะไรบ้าง ทดสอบอะไร ที่ไหน เก็บหลักฐานอย่างไร
แต่ทุกวันนี้ยังไม่เปิดเผยรายงาน ทำให้เกิดความเคลือบแคลงน่าสงสัยว่า ผลการตรวจสอบทำอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่
เรื่องนี้ นายอนุทินที่กลับมานั่งนายกฯ และควบรมต. มหาดไทย กำกับกรมโยธาธิการ ที่เป็นผู้จัดทำรายงานตึกสตง. จะออกคำสั่งให้เปิดเผยรายงานตึกสตง.หรือไม่? และส่วนของการตรวจสอบถนนทรุด จะมีการปกปิดข้อมูล หรือมีกระบวนการฟอกขาวหรือไม่? เรามารอดูกันครับ
ที่ขาดไม่ได้ ขอบคุณ จนท.กทม. และ ผู้ว่าชัชชาติ ที่เข้ามาช่วย รฟม. กปน. กฟน. ผรม. และหน่วยงานอื่นๆ บริหารสถานการณ์ ทั้งที่กทม.ไม่ได้ก่อปัญหา แต่กลับต้องมาร่วมกันแก้ และกทม.ก็ทำได้ดี ขอชื่นชมครับ👍🏻👍🏻