บิ๊กป้อม ย้ำ จุดยืนพปชร. ป้อง รธน. 60 ชี้ เป็นรากฐานปราบโกง

บิ๊กป้อม ลั่น จุดยืนพปชร. ป้อง รธน. 60 ชี้ เป็นรากฐานปราบโกง ปลุกใจลูกพรรคให้สามัคคี สู้ศึกเลือกตั้ง 69
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พบปะกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. และสมาชิกพรรค ในงานระดมสมองที่เมืองพัทยา พร้อมกล่าวถึงจุดยืนของพรรคในการยึดมั่นรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของความโปร่งใสและมาตรฐานทางจริยธรรมในระบบการเมืองไทย
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการวางกลไกตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต จึงเป็นหลักประกันความมั่นคง โปร่งใส และยุติธรรมในระบบการเมืองไทย และพรรคพลังประชารัฐมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการนี้ไว้ต่อไป
พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวอีกว่า ขอเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนร่วมมือสามัคคีและช่วยเหลือกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พรรค พร้อมเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งใหญ่ในปี 2569 ย้ำว่าพลังของพรรคเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกทุกคน ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญที่จะนำพาประเทศเดินหน้าอย่างมั่นคง