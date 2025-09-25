ทวี ยันร่างนิรโทษรุกป่า เน้นช่วย ‘เหยื่อของรัฐ’ เร่งร่างให้เสร็จในต.ค. พิจารณาให้ทันก่อนยุบสภา

‘ทวี’ นั่งประธานประชุม กมธ.พิจารณาร่าง กม.นิรโทษกรรมที่ดินฯ ประกาศทุกข์ประชาชนรอไม่ได้ เร่งพิจารณาให้ทันก่อนยุบสภา เป้าหมายช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อนโยบายรัฐ ด้าน ‘เลาฟั้ง’ ย้ำยึดกรอบมติ ครม.-คำสั่ง คสช. แต่กลับถูกโจมตีว่า ‘นิรโทษกรรมสุดซอย’ หวังเอื้อกลุ่มนายทุน ยังไร้เงากลุ่ม ส.ว.เข้ายื่นหนังสือค้านร่าง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่อาคารรัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎร ซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ ส.ส.ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 2 และนายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ส.ส.พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเร่งรัดการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว
พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน หากรัฐบาลครบวาระในเดือนมกราคมปีหน้าและมีการยุบสภา การพิจารณากฎหมายอาจไม่ทันการณ์ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีแผนที่จะเร่งประชุมเพื่อให้ร่างกฎหมายแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ และสามารถนำเข้าพิจารณาในสภาได้ทันก่อนยุบสภา โดยอาจจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบคอบมากขึ้น
พ.ต.อ.ทวีเน้นย้ำว่า เป้าหมายสูงสุดของกฎหมายฉบับนี้คือการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็น “เหยื่อของรัฐ” ซึ่งได้รับความเสียหายจากนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และมีชื่อในร่างกฎหมายว่าเป็น “ผู้เสียหาย” ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
พ.ต.อ.ทวีกล่าวเพิ่มเติมว่า ควรเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจง เพื่อให้สังคมเข้าใจว่าเราไม่ได้ต้องการไปยึดป่าหรือส่งเสริมกลุ่มนายทุน
“สิ่งสำคัญคือการทำให้กฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง และต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่ม” พ.ต.อ.ทวีกล่าว
นายเลาฟั้งกล่าวว่า เราไม่ได้ยึดตามหลักสุดซอย เรายึดภายใต้กรอบของมติ ครม.และคำสั่ง คสช. เพราะฉะนั้น คนที่ได้ประโยชน์คือคุณต้องได้รับประโยชน์ตั้งแต่แรกตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 ใครที่หลุดจากมติ ครม. 30 มิ.ย.41 คุณก็ไม่มีสิทธิอยู่แล้ว คำสั่ง คสช.ก็เหมือนกัน ใครที่ไม่อยู่ในคำสั่ง คสช.ก็ไม่มีสิทธิอยู่แล้ว
“อยากจะทำความเข้าใจตั้งแต่แรก ซึ่งผมย้ำอย่างนี้ตั้งแต่วันที่ผมอภิปราย พยายามจะนำเสนอภายใต้กรอบแบบนี้อยู่แล้ว แต่ว่าที่สื่อออกมาโจมตีตอนนี้ คือไปโจมตีว่าเราจะนิรโทษกรรมสุดซอย แล้วจะทำให้นายทุนที่ทำผิดได้ประโยชน์ และที่มันไปไกลกว่านั้นก็คือว่าใครอยากได้ที่ก็ไปบุกไว้ก่อนเลย ซึ่งมันไปไกลเกินกว่าที่กรอบมันกำหนดเอาไว้” นายเลาฟั้งกล่าว
ส่วนกรณีที่ทางสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นำโดยนายจีรศักดิ์ ชูความดี ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรทางบก และคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ประชุมและมีความเห็นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว และจะทำหนังสือคัดค้านไปยัง พ.ต.อ.ทวี โดยวันนี้ยังไม่พบว่ามีการเข้ามายื่นหนังสือคัดค้านร่างจากทางกลุ่ม ส.ว.แต่อย่างใด