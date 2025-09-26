การเมือง

ภราดร เปิดแผนเร่งใช้งบ 68 คนละครึ่งเริ่มต.ค.นี้แน่ ตั้งเป้า 20 ล้านสิทธิ ใช้เงินเกือบ 5 หมื่นล.

“ภราดร”​ เปิดแผนเร่งใช้งบ​ฯ 68 ชี้​ คนละครึ่ง ​รวมเกือบ​ 5 หมื่นล้าน​ ตั้งเป้า​ 20 ล้านสิทธิ์ โดยเฟสแรก กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน วงเงิน 22,000 ล้านบาท​ จ่อเยียวยา ปชช.ชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร​ ปริศนานันทกุล​ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับนายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รวมถึงได้ปรึกษากับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงการใช้งบประมาณ ปี 2568 ที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนนี้ว่ามีงบฯเหลืออยู่​ 60,000 ล้านบาท​ แบ่งเป็นงบกลางสำรองฉุกเฉิน และอีกส่วนจะนำไปใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสแรก โดยจะให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน ประมาณ 13 ล้านคน วงเงินประมาณ 22,000 กว่าล้านบาท โดยจะให้เพิ่มเติมจากเดือนละ 300 บาท เพิ่มเป็น 2,000 บาท นอกจากนั้นจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป รวมไปถึงจะใช้งบประมาณในปี 2569 มาเพิ่มเติมประมาณ 25,000 ล้านบาท

นายภราดร กล่าวว่า ส่วนอื่นจะเป็นของหน่วยงานที่ขอเข้ามา อาทิ หน่วยงานทหารในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 500-700 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณรายจ่ายประจำ ที่ตั้งไว้อย่างเงินเดือนข้าราชการประมาณ 3,000 ล้านบาท​ และยังเป็นงบประมาณในส่วนที่อนุมัติโครงการไปแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ ก็จะนำงบดังกล่าวมาใช้เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีในส่วนที่ค้างท่ออยู่ประมาณ 1,580 ล้านบาท

นายภราดร​ กล่าวว่า​ น่าจะเหลือเงินงบประมาณปี 2558 ยังค้างท่อ ประมาณ​ 3.5 หมื่นล้าน จะนำไปใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่รัฐบาลเก่าก่อหนี้ไว้ รวมถึงโครงการพักหนี้เกษตรกร

เมื่อถามว่า โครงการคนละครึ่งเฟสแรก เริ่มช่วงใด นายภราดร​ กล่าวว่า คาดว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมน่าจะได้เริ่มโครงการแล้ว เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการพูดคุยกับครม. โดยคาดว่า จะดำเนินโครงการทั้งสิ้นจำนวน 20 ล้านสิทธิ​ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยต้องถามรายละเอียดจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง

ADVERTISMENT