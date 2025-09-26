การเมือง

“อนุทิน” กราบเท้าพ่อแม่ เอาฤกษ์ก่อนเข้าทำเนียบ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความ และรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพนำพวงมาลัยดอกมะลิ กุหลาบสีชมพู มอบให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา และนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล มารดา และกราบที่เท้าทั้งสองท่าน พร้อมระบุข้อความว่า “กราบลาพ่อแม่ไปทำงาน”

ทั้งนี้ นายอนุทิน สวมสูทสีน้ำเงินเข้ม ก่อนที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปฎิบัติหน้าที่ ณ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เป็นวันแรก

