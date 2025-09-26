“อนุทิน” กราบเท้าพ่อแม่ เอาฤกษ์ก่อนเข้าทำเนียบ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความ และรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพนำพวงมาลัยดอกมะลิ กุหลาบสีชมพู มอบให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา และนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล มารดา และกราบที่เท้าทั้งสองท่าน พร้อมระบุข้อความว่า “กราบลาพ่อแม่ไปทำงาน”
ทั้งนี้ นายอนุทิน สวมสูทสีน้ำเงินเข้ม ก่อนที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปฎิบัติหน้าที่ ณ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เป็นวันแรก
