ธรรมนัส ยังไม่ได้ทาบ ‘เดชอิศม์’ เข้ากธ. ต้องคุยนายกฯ ก่อน เหตุเคยขัดแย้งปมเขากระโดง

ธรรมนัส เผยยังไม่ได้คุย ‘เดชอิศม์’ ทาบทามเข้า ‘กล้าธรรม’ บอก ต้องปรึกษา ‘นายกฯ’ ก่อน เหตุเคยขัดแย้งปมเขากระโดง
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมีการทาบทาม นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ให้มาร่วมกับพรรคกล้าธรรม ว่า ยัง เราทำงานก่อน อย่าเพิ่งไปคุยถึงเรื่องอื่น ย้ำว่าตนยังไม่ไปคุยกับใคร
เมื่อถามย้ำว่า มีกระแสข่าวว่า นายหิมาลัย ผิวพรรณ สมาชิกพรรคกล้าธรรม เป็นคนไปทาบทามพูดคุยกับนายเดชอิศม์ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นหน้าที่ที่ตนมอบหมายให้นายหิมาลัย เดินเรื่องการเมืองในหลายจังหวัด เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในอนาคต และเป็นเรื่องที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และนายหิมาลัย รับผิดชอบอยู่
เมื่อถามว่า หากนายเดชอิศม์มาร่วม จะทำงานร่วมกับรัฐบาลได้หรือไม่ เพราะมีปัญหาคัดค้านเรื่องเขากระโดง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า หลายเรื่องตนต้องปรึกษานายกฯ เราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
เมื่อถามว่า ในพื้นที่ จ.สงขลา จะมีปัญหาหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนยังไม่มองถึงขนาดนั้น หลายเรื่องต้องหารือกับนายกฯ