ศุภมาศ พร้อมดูแลการประชาสัมพันธ์ให้ปชช.เข้าถึงนโยบายรบ. หลังแถลงนโยบาย จะแจ้งรายละเอียด

“ศุภมาศ” พร้อมดูแลการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงนโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึงที่สุด ในเวลา 4 เดือน แจง หลังแถลงนโยบาย จะแจ้งรายละเอียดอีกที
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยเมื่อสักการะเสร็จ นางศุภมาส ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายการทำงาน จากการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และอสมท ว่า จริงๆ ก็ได้รับทราบไม่นานถึงงานที่ได้รับแบ่งมอบหมายมา ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาดูแลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาล ซึ่งจริงๆ รัฐบาลทำดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทำให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไม่ถึงพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการทำให้นโยบายต่างๆ ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆ ที่ทางรัฐบาลตั้งใจทำให้
นางศุภมาสกล่าวว่า กำลังรอให้มีการแต่งตั้งโฆษกรัฐบาลอยู่ เมื่อมีการแต่งตั้งแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกัน และได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในทำเนียบรัฐบาลและภายนอก เพื่อที่จะได้มาช่วยกันวางแผน เพราะเราก็อยากจะขอความรู้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนด้วย ว่าจะทำอย่างไรให้นโยบายต่างๆที่รัฐบาลเตรียมไว้ประชาสัมพันธ์ได้ถึงรากหญ้าถึงครัวเรือน พี่น้องประชาชน ทุกครัวเรือน นี่ก็จะเป็นหลักคร่าวๆ แต่เรื่องรายละเอียดขอให้รอแถลงนโยบายเสร็จก่อน เพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอกับผู้บริหารไม่ว่าจะกรมประชาสัมพันธ์ก็ดี หรือ อสมท.ก็ดี หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตนกำกับดูแล เพราะเราต้องการความร่วมมือจากทุกองคาพยพ เนื่องจากโจทย์คือเวลาเราสั้น ทำอย่างไรให้ 4 เดือนนี้ ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลอย่างทั่วถึงมากที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาจำกัด ก็ต้องขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วย ไม่ใช่เพื่อรัฐบาล แต่เพื่อประเทศ เพื่อประชาขน ให้ประชาชนได้รับรู้และใช้สิทธิของตนเอง
เมื่อถามว่า ในเวลาที่สั้นเพียง 4 เดือนจะยังมีรายการนายกฯ พบประชาชน เหมือนรัฐบาลที่ผ่านๆ มาหรือไม่ นางศุภมาสกล่าวว่า อาจจะต้องขออนุญาตรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมกับนายกฯ จนกว่าจะแถลงนโยบายเสร็จว่าท่านเห็นอย่างไรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และมีอะไรแนะนำบ้าง รวมทั้งจะต้องพูดคุยกับโฆษกรัฐบาล และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 3 ท่านด้วย ว่าเราจะร่วมงานกันอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์มาที่สุด จะขอเป็นสัปดาห์หน้า พอรับนโยบายจากทางนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังอีกที