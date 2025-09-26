ชี้ พท.ยื่นร่างแก้กม.สถานบริการ หวังปิดช่องโหว่ทุจริต สร้างความเป็นธรรมผู้ประกอบการ-แรงงาน

“ขัตติยา” ชี้ พท.ยื่นร่างแก้ไข กม.สถานบริการ หวังปิดช่องโหว่ทุจริต สร้างระบบโปร่งใส สร้างความเป็นธรรมผู้ประกอบการและแรงงาน
เมื่อวันทึ่ 26 กันยายน น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เอ็กซ์ว่าพรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.สถานบริการ เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพิ่มความโปร่งใส และปลดล็อกศักยภาพภาคเศรษฐกิจกลางคืนของไทย
การแก้ไขร่าง พ.ร.บ.สถานบริการ ที่พรรคเพื่อไทยได้ยื่นเข้าสภาฯ ไปเมื่อวันก่อน เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าจากการที่ดิฉันเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิง และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการ เรามีข้อสรุปร่วมกันว่า พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 เป็นกฎหมายที่ล้าสมัย มีหลายประเด็นที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริต และไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน จึงได้เสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่
1.ปรับปรุงนิยาม “สถานบริการ” ให้ชัดเจน ครอบคลุมความเป็นจริงของธุรกิจในปัจจุบัน
2.เพิ่มนิยาม “ผู้ทำงาน” เพื่อให้คุ้มครองแรงงานในทุกลักษณะการจ้าง 3.ปรับระบบ Zoning จาก “เขตอนุญาต” เป็น “เขตงดอนุญาต” ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ 4.ปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม พร้อมกำหนดให้นำรายได้เข้าสู่แผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการดูแลความสงบเรียบร้อย
5.จัดตั้งคณะกรรมการจังหวัด/กทม. เพื่อลดการใช้อำนาจดุลพินิจที่กระจุกอยู่กับผู้ว่าฯ เพียงผู้เดียว
6.กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบกำกับดูแล
ดิฉันเชื่อว่าการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการปิดช่องโหว่การทุจริต สร้างระบบที่โปร่งใส และสร้างความเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการและแรงงาน พร้อมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ภาคเศรษฐกิจกลางคืนของไทยสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ โดยที่ไม่ขัดต่อหลักความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และประโยชน์สูงสุดของสังคมโดยรวมค่ะ