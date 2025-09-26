การเมือง

“สงคราม“ ติง “พิพัฒน์” คิดถึงรายได้เอกชนมากกว่า ปชช.หลังเตรียมยกเลิกรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย แนะคิดให้ดี

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ อดีตที่ปรึกษาน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ กล่าวถึงกรณีที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม เตรียมยกเลิกรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีม่วง จะพร้อมเก็บค่าโดยสารตามปกติในวันที่ 1 ตุลาคม จาก 20 บาทเป็นเริ่ม 12 – 42 บาทตามระยะทาง อ้างมีภาระงบประมาณสูง ต้องชดเชยเอกชนปีละเกือบ 20,000 ล้านบาท ดังนั้นรัฐบาลต้องเลือกผลักภาระให้ประชาชนแทนว่า รัฐบาลพรรคเพื่อไทยดำเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยช่วงที่ผ่านมามีประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเฉลี่ยมากกว่า 50,000 คนต่อวัน

นายสงคราม กล่าวต่อว่า การอ้างว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลต้องทำนโยบายใหม่ ในความเป็นจริงหากนโยบายใดมีประโยชน์กับประชาชนควรสนับสนุนให้เดินต่อไป การอ้างขาดทุนแบกภาระ จำต้องผลักภาระให้ประชาชนจึงเป็นการตัดสินใจเพื่อเอาใจเอกชน ทั้งนี้ การที่รัฐต้องนำงบประมาณไปช่วยนั้นเป็นเรื่องปกติ เพราะเมื่องบประมาณมาจากภาษีประชาชน การช่วยประชาชนจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้อง

“น่าแปลกใจที่นายพิพัฒน์คิดถึงกำไรขาดทุนของเอกชนมากกว่าภาระของประชาชน เพราะสภาวะเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น ดังนั้นการดูแลประชาชนจึงสำคัญ นายพิพัฒน์ควรยึดผลประโยชน์ประชาชนไม่ใช่ยึดผลประโยชน์เอกชน การรถไฟฟ้าเป็นบริการสาธารณะ ประชาชนได้ประโยชน์ การปรับราคาอาจกระทบกับรายได้ประชาชนอย่างร้ายแรง ควรคิดให้ดี อย่าสร้างภาระให้ประชาชนเลย” นายสงคราม กล่าว

