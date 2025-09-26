มทภ. 2 ชี้ เส้นเขตแดนยังไม่ยุติ เผย 2 คำถามที่ตอบยาก-สะเทือนใจที่สุด

“มทภ.2” ชื่นชม 16 ทหารกล้า ปกป้องแผ่นดิน ไม่ขี้ขลาด ไม่ถอย ไม่ยอมศัตรู ลั่น เกียรติทหารกลับมาแล้ว ต้องรักษาได้ดี ชี้สถานการณ์ไม่ยุติ และไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น เผย 2 คำถามที่ตอบยาก- สะเทือนใจที่สุด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่หอประชุมกิติขจร กองมทภ.2 ชื่นชม 16 ทหารกล้า ปกป้องแผ่นดิน ไม่ขี้ขลาด ไม่ถอย ไม่ยอมศัตรู ลั่น เกียรติทหารกลับมาแล้ว ต้องรักษาได้ดี ชี้สถานการณ์ไม่ยุติ และไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น เผย 2 คำถามที่ตอบยาก- สะเทือนใจที่สุด
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่หอประชุมกิติขจร กองบัญชาการกองทัพบก พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 บรรยายพิเศษ ภายหลังพิธีสดุดีทหารกล้าและมอบความช่วยเหลือแก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า น้องๆ เหล่านี้ได้ทำหน้าที่ อย่างดีที่สุดแล้ว ต้องชื่นชมและสดุดีวีรกรรม 16 ท่าน ที่เกิดมาเพื่อปกป้องแผ่นดินด้วยแท้จริง ชีวิตที่เขาได้เสียไปนั้นคุ้มค่าของการเกิดมาบนแผ่นดินไทย หาได้ยาก และเป็นสถานการณ์ที่ต้องการพวกเขา
น้องๆ ทุกคนกล้าหาญ ตนเป็นผู้บัญชาการรบเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอด และให้กำลังใจทุกคน รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่สิ่งที่เราได้มานั้นคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ และบรรพบุรุษของเรา ที่ได้เห็นลูกหลานได้ทำหน้าที่เหมือนพวกเขา ไม่ขี้ขลาด ไม่ถอย ไม่ยอมศัตรู ดั่งบรรพบุรุษเราที่ทำมาในอดีต และปัจจุบันก็ยังมีเพื่อนๆและน้องๆของเขายังอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เหมือนที่พวกเขาได้ทำ ไม่เคยกลัวเลย ถ้าน้องๆ เหล่านี้ใจไม่ถึงจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อหน้าศัตรูได้เลย ตนต้องขอบคุณครอบครัวที่เป็นส่วนหนึ่งให้พวกเขาทำหน้าที่นี้เพื่อแผ่นดิน ขอให้ทราบว่าน้องๆ ได้รับเกียรติสูงสุดแล้วจากคนไทยทั้งประเทศ เขาได้เสียชีวิตอย่างมีเกียรติ
พวกเราที่นั่งอยู่ตอนนี้และน้องๆ ก็พร้อมเช่นกันหากมีโอกาส เพราะเราได้เลือกเส้นทางนี้แล้ว แนวเส้นเขตแดนยังไม่ยุติ และยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต รุ่นหลังยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งอธิปไตยเหมือนเดิมเช่นเดียวกับ 16 ท่าน พวกเราจะช่วยกันรักษาเส้นเขตแดนนี้อย่างเข้มแข็ง ขอให้มีความภาคภูมิใจ
คนทั้งประเทศรู้เรื่องนี้ ทหารถึงเวลาหนึ่งก็ต้องปกป้องแม้จะเสียชีวิตก็ยอม สังคมไทยรู้ความจริง โดยไม่ต้องพูดให้เขาฟังเพราะเขาเห็น แม่ทัพก็ไม่ต้องอธิบายมาก จึงมีศักดิ์ศรีของทหารไทยมาทุกวันนี้เพราะวีรกรรมของน้องๆ 16 ท่าน คือจุดประเด็นให้คนไทยหูตาสว่าง เพื่อกระตุ้นความรักชาติของแผ่นดินของตัวเอง สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นบางอย่างคนไทยรู้แล้วว่าไม่จริง แม่ทัพก็ได้อนิสงส์จากการเสียสละของน้องๆ โดยตรงเช่นกันที่จะนำความรักความสามัคคีของคนในชาตินี้ให้เกิดความเข้มแข็ง
พลโทบุญสิน กล่าวต่อว่า ควรตระหนักในการทำงานหน้าที่และคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวของเรา ในเวลานี้ศักดิ์ศรีของทหารมาอยู่กับพวกเราแล้ว ศักดิ์ศรีของคนไทยที่จะซื่อสัตย์สุจริต ร่วมกันปกป้องประเทศมีแล้ว เราจะทำอย่างไร เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ ขอให้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงชั่วลูกชั่วหลาน ให้เกิดความเข้มแข็งตราบนานเท่านาน
พลโทบุญสินย้ำว่า มีคนถามว่ามีมวลชนขนาดนี้ ตั้งพรรคให้ ขอให้มาช่วย เพราะไม่มีใครเหมาะสมแล้ว แม่ทัพก็ขอบคุณแต่ไม่ถนัดในด้านนี้ โดยเลือกที่จะไม่รับหน้าที่ใดๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจทำให้ตัวแม่ทัพไม่เหมือนทุกวันนี้ และน่าจะเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้ประชาชน คิดว่าแม่ทัพบุญสินยังอยู่กับประชาชน ก็ใช้เวลาที่เหลือในการทำหน้าที่อดีตทหาร มีประเทศชาติของเรามีความเข้มแข็ง ต่อสถาบันหลัก ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
โดยในการบรรยายตอนหนึ่ง พลโทบุญสิน กล่าวว่า คำถามที่ตนตอบยากที่สุดคือ ถ้าแม่ทัพเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างไร ส่วนคำถามที่สะเทือนใจที่สุด คือ แม่ทัพได้พูดคุยกับญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตอย่างไร