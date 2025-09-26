นายกฯ เผยย้ายรูปปั้น ‘นรสิงห์’ ครูบาอาจารย์แนะนำ ปัดมูหวังอยู่เกิน 4 เดือน บอกอย่าคิดมาก

”นายกฯอนุทิน“ เผย ย้ายรูปปั้น ”นรสิงห์“ กลับตึกไทยคู่ฟ้า ครูบาอาจารย์แนะนำ ปัดมูหวังอยู่เกิน 4 เดือน บอกอย่าคิดมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลประเทศ – ประชาชน
เมื่อเวลา 14.40 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เป็นวันแรกรู้สึกอย่างไร ว่า “ไม่รู้จะตอบอย่างไร”
ส่วนการย้ายองค์นรสิงห์กลับมาบนตึกไทยคู่ฟ้าเหมือนเดิม นายกฯ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าท่านได้ถูกประดิษฐานอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ก็ได้เชิญกลับมาในที่ที่เหมาะสมกับท่าน
เมื่อถามว่า มีการมองว่าแบบนี้คงไม่ใช่อยู่แค่ 4 เดือน แต่จะอยู่ 4+4 นายกฯ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวอย่าไปคิดมากคนละเรื่องกัน อะไรที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจ มีความเป็นสิริมงคลกับประเทศกับประชาชน และตนเอง ทำก็ไม่เสียหายอะไร
