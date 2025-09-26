กองทัพ นำสื่อรุดชายแดน ยืนยันอธิปไตยไทย เขมร ยังใช้ปชช.กดดัน สร้างภาพต่อนานาชาติ

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงตึงเครียดต่อเนื่อง ล่าสุด กองทัพบกพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบความจริงที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว เพื่อยืนยันอธิปไตยของไทย ขณะที่ฝั่งกัมพูชายังคงใช้กลยุทธ์มวลชนกดดันและสร้างภาพต่อสายตานานาชาติ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.อ.สิทธิชัย ชัยวงศ์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการและสารสนเทศ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก นำทีมสื่อมวลชนลงพื้นที่ชายแดน 2 จุดสำคัญ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยเริ่มจาก บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านเปรยจัน ฝั่งกัมพูชา พื้นที่นี้ถือเป็นจุดพิพาทที่กัมพูชารุกล้ำมาเกินกว่า 40 ปี และถูกใช้เป็นเวทีสร้างภาพ ด้วยการนำมวลชนมาเป็นโล่มนุษย์เพื่อกดดันฝ่ายไทย
ขณะที่ภาพจาดโดรน ไม่พบความเคลื่อนไหวของมวลชน แต่ทันทีที่ทหารไทยดึงแสลนกั้นลงเพื่อเปิดให้สื่อบันทึกภาพ ชาวกัมพูชาบางส่วนได้ทยอยออกมายืนดู บางคนใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุ
จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ต่อที่ บ้านหนองจาน ซึ่งไทยยืนยันมาโดยตลอดว่าเป็นอธิปไตยของไทยเช่นกัน โดยมีแสลนสีดำและลวดหนามหีบเพลงกั้นเขตแดนอย่างชัดเจน บรรยากาศในฝั่งกัมพูชาจุดนี้ผิดไปจากปกติ เนื่องจากเงียบสงบ ไม่พบมวลชนเคลื่อนไหวมากนัก คาดว่าเป็นเพราะช่วงเวลานี้ตรงกับการที่กัมพูชาพาคณะ IOT ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทำให้มวลชนสงบลง ต่างจากสถานการณ์ปกติที่มักจัดฉากเคลื่อนไหวกดดันฝ่ายไทย
ทั้งนี้ พ.อ.สิทธิชัย ระบุว่า ทั้งสองจุดดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทยอย่างชัดเจน และย้ำว่า บุคคลที่ชื่อกำนันลี ซึ่งมีอดีตภรรยาเป็นชาวไทย ได้กว้านซื้อที่ดินในฝั่งไทยจำนวนมาก และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนกัมพูชามาโดยตลอด