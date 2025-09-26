อนุทิน ยันไม่ตรวจสอบ อดีตรมช.มท.เพิกถอนเขากระโดง สั่งมท.ยุคนี้ ห้ามแทรกแซงเด็ดขาด

‘อนุทิน’ ลั่น มท.ยุคนี้จะไม่แทรกแซงคดีเขากระโดง ปล่อยให้ใช้สิทธิตามกม. ชี้ใครคาใจให้ไปฟ้องเอง เผยอธิบดี ปค.ชงดึงโป๊กเกอร์อยู่ในบัญชีการพนัน
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงหลักในการทำงานเกี่ยวกับคดีเขากระโดงว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการวางหลักในเรื่องใดทั้งสิ้น ผิดว่าไปตามผิด ถูกก็ให้ความเป็นธรรมเขา
ผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นด้วยกับแนวทางของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และรมว.คมนาคม ที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฟ้องรายแปลงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อะไรที่กฎหมายทำได้ก็ควรที่จะเป็นไปตามนั้น แต่จะไม่กลั่นแกล้ง และจะไม่ทำให้มีได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่พรรคเพื่อไทยเตรียมถล่มในการแถลงนโยบาย และพร้อมชี้แจงหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า พร้อมชี้แจง
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการเขากระโดงที่ นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตรมช.มหาดไทยแต่งตั้งและมีคำสั่งเพิกถอนที่ดินเขากระโดง โดยใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 วรรค 8 หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ต้องตรวจสอบ เพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่พวกตนจะเข้ามา ได้ติดตามข่าวโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน และอธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบัน ได้ร่วมกันแถลงข่าวอย่างชัดเจนว่าได้กระทำการข้ามขั้นตอนในหลายประเด็น และคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบแล้ว พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้ว ส่วนใครที่คาใจหรือไม่พอใจในมติของคณะกรรมการมาตรา 61 สามารถใช้สิทธิไปฟ้องตามช่องทางที่กฎหมายกำหนดได้
เมื่อถามว่าคณะกรรมการที่ตรวจสอบมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินเขากระโดงตามมาตรา 61 วรรค 8 หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ตนเองพูดได้เพียงอย่างเดียว คือจะไม่มีการแทรกแซงของ รมว.มหาดไทยคนนี้ เพราะนายกฯสั่งไม่ให้แทรกแซงอย่างเด็ดขาด โดยรมว.มหาดไทยจะสั่ง รมช.มหาดไทยทุกคนว่าไม่ให้แทรกแซงเด็ดขาด
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการเพิกถอนหรือดึงไพ่โป๊กเกอร์กลับมาขึ้นบัญชีการพนันหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า จะพิจารณาซึ่งอธิบดีกรมการปกครองได้นำร่างเพิกถอนให้ตนเองพิจารณาแล้ว แต่ตนจะไม่ทำอะไรที่หุนหันพลันแล่น ขาดสติ แต่จะพิจารณาด้วยความละเอียดและสอบถามผู้ที่มีความรู้ ว่าจะได้หรือเสียประโยชน์อะไร ทุกอย่างจะมีการกลั่นกรอง โดยใช้ดุลยพินิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก
