อนุทิน ขอใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ หาคนนั่งเลขาฯ มท.1 เผย เตรียมเทียวไล้เทียวขื่อทำเนียบ-มท.
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 26 กันยายน ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและ รมว.มหาดไทย กล่าวถึงผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.มหาดไทย จะเป็นใครว่า “อืม เดี๋ยวกลับไปคิดวีคเอนด์นี้”
เมื่อถามว่ามีในใจหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มี ส่วนจะมีคนเก่าหรือไม่ นายอนุทินอุทานว่า “โอ้” พร้อมกับกล่าวว่า ให้โฟกัสแค่ มท.1 2 3 4 ก็พอแล้ว มท.4 สวยจะตาย
เมื่อถามว่างานเยอะเตรียมหาคนมาแบ่งเบาภาระหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า มีทีมงานเตรียมพร้อม อีกทั้งนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทยตั้งแต่ปี’62 เพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานต่างๆ ท่านเข้าใจระบบในกระทรวงมหาดไทย แต่ตนเองจะไปๆ มาๆ ภาษาของก๋งคือ เทียวไล้เทียวขื่อ อยู่ระหว่างทำเนียบรัฐบาลกับมหาดไทย ทำงานเป็นนายกฯบ้าง ทำงานเป็น มท.1 ควบคู่กันไป หลายอย่างต้องใช้ทั้งสองบทบาท อะไรก็ตามที่สมัยก่อน มท.1 เสนอไป ไม่ค่อยได้รับการเห็นชอบอย่างรวดเร็ว วันนี้มือข้างซ้ายกับมือข้างขวาต้องทำงานด้วยกัน ประสานกัน อยู่บนตัวคนเดียวกัน
เมื่อถามว่าที่มีหลายคนตั้งคำถามว่าวันที่ 27 ก.ย.ก็มีภารกิจ นายอนุทินถามกลับว่า ไม่ดีเหรอ ตนเองนอนพักผ่อน ส่วนเวลาทำงานน้อยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เวลาน้อยมากไม่สำคัญ สำคัญที่ต้องใช้ทุกเวลาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง สำหรับภารกิจวันที่ 28 ก.ย.จะเดินทางไปที่ จ.กาญจนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 28 ก.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จะลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วย น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ลูกสาวนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรี เขต 4