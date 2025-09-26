ณัฐวุฒิ-มนพร ลุยศรีสะเกษ ปลุกชาวบ้านเลือก ภูริกา พท.ส่งสัญญาณ แตะเบรกสีน้ำเงินกินรวบ

‘มนพร-ณัฐวุฒิ’ ลงพื้นที่ อ.ขุนหาญ ปลุกคนศรีสะเกษ เลือก ‘ภูริกา’ เบอร์ 1 พท. ส่งสัญญาณ แตะเบรกสีน้ำเงินกินรวบ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและปราศรัยหาเสียงให้กับ น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เบอร์ 1 ที่ศาลากลางบ้านบ้านภูฝ้าย วัดอรุณสว่าง บ้านกราม และวัดโพธิ์วง อ.ขุนหาญ
นายณัฐวุฒิปราศรัยว่า พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ผูกพันกับพี่น้องประชาชนมานาน นโยบายต่างๆ นับตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในนามพรรคไทยรักไทย เราได้คิดนโยบายและผลักดันอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค โอท็อป กองทุนหมู่บ้าน ออกมาสร้างประโยชน์พี่น้องประชาชนทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้จะถูกรัฐประหาร ถูกยุบพรรคมาถึง 2 ครั้ง และนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยที่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน ถูกทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งมาแล้วถึง 6 คน โดนมาสารพัดรูปแบบ แต่ยังยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชน ครั้งนี้เราถูกทำให้เป็นฝ่ายค้าน แต่พรรคเพื่อไทยก็จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เป็นฝ่านค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อย จากการที่พรรคฝ่านค้านอีกพรรคหนึ่งสวมเสื้อสีส้มไปโหวตให้ มีคนถามว่าพรรคเพื่อไทยตายหรือยัง ก็บอกได้เลยว่ายังไม่ตาย เพราะทุกครั้งที่เราล้ม เราล้มบนตักประชาชน พี่น้องประชาชนรู้ว่าใครเป็นคนทำให้ประชาธิปไตยกินได้ และใครที่นำนโยบายบนป้ายหาเสียงเอาทำให้พี่น้องประชาชนได้จริง
“วันนี้เพื่อไทยเดินหน้าเต็มตัว จึงส่งผมมาถามหัวใจคนศรีสะเกษอีกครั้ง วันนี้เขาบอกกันว่าพรรคสีน้ำเงินได้เป็นรัฐบาล ก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องฮั้ว ส.ว.ที่เป็นที่มาของ ส.ว.สีน้ำเงิน ซึ่งมีอำนาจตั้งองค์กรอิสระ ล่าสุดมีการเสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภาเลือก ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญ เขาก็บอกกันว่าเสี่ยงเหลือเกินที่จะได้ ส.ส.ร.สีน้ำเงิน และสุดท้ายอาจจะได้รัฐธรรมนูญสีน้ำเงินซ้ำอีก แล้วเราจะยอมยกบ้านยกเมืองให้เขาไปขนาดนั้นเลยหรือ ผมเลยมาชวนพี่น้องชาวศรีสะเกษ เขต 5 ให้ช่วยกันส่งสัญญาณไปถึงพี่น้องทั้งประเทศว่าเราไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้ เราจะไม่ยอมให้กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากินรวบอำนาจ และคนที่แตะเบรคคือคนศรีสะเกษ เขต 5 โดยช่วยกันการเลือกภูริกา สมหมาย ผู้สมัครเบอร์ 1 จากพรรคเพื่อไทย เพื่อไปทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชน” นายณัฐวุฒิกล่าว