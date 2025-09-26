นายกฯ ยินดีผู้ที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล จงเจตน์เมธีวิชญ์ หนุนไทยก้าวหน้า-พัฒนายั่งยืน
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 26 ก.ย. ที่ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในงาน “Health Equity and Sustainability Thailand” และงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับ “รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จงเจตน์เมธีวิชญ์” ประจำปี 2568
โดย นายกฯ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จงเจตน์เมธีวิชญ์ ประจำปี 2568 ว่า วันนี้นับเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเหมือนได้อยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคย เนื่องจากเป็นเพื่อนร่วมงานกันตั้งแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข สิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง คือการได้เห็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพนับถือได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ล้วนมีพระคุณต่อวงการสาธารณสุขไทย
ทั้งนี้ การได้เห็นบุคลากรทางการแพทย์อุทิศตน และสละทรัพย์ส่วนตัว เพื่อพัฒนางานวิจัย ถือเป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่สมกับเจตนารมณ์ของงานที่สะท้อนว่า “สุขภาพคือทุนที่ประเสริฐที่สุด” เพราะต่อให้มั่งคั่งเพียงใด แต่หากปราศจากสุขภาพที่ดี ชีวิตก็ไม่ต่างจากอยู่ในนรกบนดิน
นายกฯ กล่าวต่อว่า ตลอดช่วงวิกฤตโควิด-19 ตนได้รับแรงบันดาลใจ และกำลังใจอย่างมากจากบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาจารย์แพทย์ที่มาร่วมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความเสียสละ และความทุ่มเทอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้รับฟังคำชี้แนะจากอาจารย์แพทย์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านสาธารณสุข อาทิ นโยบายการฟอกไตฟรี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน พร้อมยืนยันว่า จะเดินหน้าผลักดันให้กลับมาอีกครั้ง
นายกฯ กล่าวอีกว่า ระบบสาธารณสุขไทย ถือเป็นรากฐานที่ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องตระหนักถึงความสำคัญของ “ความยั่งยืนด้านสุขภาพ (Health Sustainability)” การสร้างระบบให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ
”รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม และการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในภาคการศึกษา และการปฏิบัติจริง โดยมีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่างอาจารย์ทั้งสองท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นแบบอย่างที่สะท้อนถึงคุณค่า และความสำคัญของการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป” นายกฯ กล่าว
สำหรับผู้ได้รับรางวัล “มหาวิทยาลัยมหิดล จงเจตน์เมธีวิชญ์” ประจำปี 68 มีจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.ประเภทนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2.ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วโรดม เจริญสวรรค์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล