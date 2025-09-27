อนุทิน ถือฤกษ์ดีเข้าทำเนียบฯ ย้ายรูปปั้น นรสิงห์ กลับไทยคู่ฟ้า
เมื่อเวลา 08.19 น. วันที่ 26 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางด้วยรถยนต์โรลส์รอยซ์ ทะเบียน วอ 3333 กรุงเทพมหานคร ถือเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าอย่างเป็นทางการวันแรก ทันทีที่มาถึงนายกฯ ได้ขึ้นไปยังห้องทำงาน และได้สักการะพระพุทธรูปที่อยู่ในห้อง
จากนั้นเวลา 08.41 น. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ได้ลงจากตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี , นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ , นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ,นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ, นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และพล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงส.ส.พรรคภูมิใจไทย(ภท.) และคณะทำงาน ร่วมติดตามมาด้วย
โดยทันทีที่สักการะเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าขอพรอะไร นายกฯ กล่าวว่า ขอให้ราบรื่น ก่อนเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า ผู้สื่อข่าวสอบถามอีกว่าจะนำเครื่องรางอะไรเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “อยู่ที่ใจ”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระพุทธรูป ที่นายกฯ เตรียมอันเชิญมาไว้ที่ห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า ประกอบด้วย หลวงพ่อพระพุทธโสธร พระพุทธชินราช พระพุทธสิริไตรรัฐ เป็นพระที่นายอนุทิน สร้างไว้ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยพระพุทธสิริไตรรัฐจะนำมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานของนายกฯด้วย ทั้งนี้วันนี้ตรงกับวันอธิบดี วันธงชัย ถือเป็นวันฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำกิจการ หรือ ทำพิธีมงคล เหมาะสำหรับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความสำเร็จสูงสุด อีกทั้งยังเหมาะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง อำนาจ การปกครอง และการบริหาร ทั้งสองวันถือเป็นวันฤกษ์ดีใช้ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เพื่อเสริมดวงและโชคลาภ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ได้โพสต์ข้อความ และรูปภาพ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เป็นภาพนำพวงมาลัยดอกมะลิ กุหลาบสีชมพู มอบให้นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล บิดา และนางทัศนีย์ ชาญวีรกูล มารดา และกราบที่เท้าทั้งสองท่าน พร้อมระบุข้อความว่า “กราบลาพ่อแม่ไปทำงาน“ ทั้งนี้นายอนุทิน สวมสูทสีน้ำเงินเข้ม ก่อนที่จะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และปฎิบัติหน้าที่ ณ ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล เป็นวันแรก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาเวลา 12.09 น. เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถตู้เบนซ์ สีดำ ทะเบียน 1นช 4268 กรุงเทพมหานคร เคลื่อนย้ายองค์นรสิงห์จำลอง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของตึกไทยคู่ฟ้า ในอดีตเป็นบ้านนรสิงห์ จากตึกแสงอาทิตย์ติดกับตึกนารีสโมสรเพื่อกลับมาประดิษฐานยังระเบียงชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า เป็นจุดเดิมตั้งแต่ปี 2564 ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ตึกแสงอาทิตย์ในช่วงรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.66 และไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายกลับมานับตั้งแต่นั้น ทั้งนี้ภายหลังเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเสร็จ ต่อมาในเวลา 12.47 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ได้อุ้มองค์นรสิงห์จำลองฯ ออกมาประดิษฐานยังระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าด้วยตัวเอง โดยตั้งชิดกับกำแพง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นทิศที่ตั้งของบ้านพิษณุโลก พร้อมกับคล้องพวงมาลัย
นายอนุทิน กล่าวถึงการเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เป็นวันแรกรู้สึกอย่างไร ว่า “ไม่รู้จะตอบอย่างไร”
ส่วนการย้ายองค์นรสิงห์กลับมาบนตึกไทยคู่ฟ้าเหมือนเดิม นายกฯ กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าท่านได้ถูกประดิษฐานอยู่ที่นี่อยู่แล้ว ก็ได้เชิญกลับมาในที่ที่เหมาะสมกับท่าน
เมื่อถามว่า มีการมองว่าแบบนี้คงไม่ใช่อยู่แค่ 4 เดือน แต่จะอยู่ 4+4 นายกฯ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวอย่าไปคิดมากคนละเรื่องกัน อะไรที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจ มีความเป็นสิริมงคลกับประเทศกับประชาชน และตนเอง ทำก็ไม่เสียหายอะไร
ทั้งนี้ สำหรับประวัติบ้านนรสิงห์ หรือทำเนียบรัฐบาลในปัจจุบัน เดิมเป็นสมบัติของต้นตระกูลพึ่งบุญ ณ อยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างบ้านพระราชทานแก่พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อง พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดเป็นเจ้าพระยารามราฆพ มีหน้าที่บัญชาการกรมมหรสพหน่วยงานซึ่งมี “นรสิงห์” เป็นตราประจำกรม