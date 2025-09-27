โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พ้นการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราของครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราของครักษ์ พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้
- พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ
- พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘