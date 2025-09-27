นิพิฏฐ์ ยันแนวโน้มดี เลือกหน.ปชป. เพื่อฟื้นฟูพรรค เชื่อมาร์ค-ชวน จะคัมแบ๊ก รับหน้าที่นี้

นิพิฏฐ์ ยันแนวโน้มดี เลือกหน.ปชป. เพื่อฟื้นฟูพรรค เชื่อมาร์ค-ชวน จะเป็นผู้รับหน้าที่นี้
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ว่า ทิศทางที่ดี 3-4 วันนี้ ผมได้คุยกับผู้ที่ “ยังรัก” และผู้ที่ “เคยรัก” พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งส.ส. และอดีตส.ส.ทุกคนมีความเห็นไปในทางเดียวกันเพื่อฟื้นพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาให้เป็นพรรคหลักในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนต่างยอมถอย 1 ก้าว เพื่อเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง มีผู้ใหญ่ที่เคยสร้างพรรคประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นที่ปรึกษา มีคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจดีต่อบ้านเมือง ไม่ก้าวร้าว เป็นโซ่ข้อกลางเข้ามารับภาระของบ้านเมือง
เราเชื่อว่า การเปลี่ยนโลกต้องรู้จักโลกเสียก่อน
เราเชื่อว่า การเดินไปข้างหน้าต้องมีแผนที่ที่ถูกต้อง การมีแผนที่ผิดพลาดจะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองยิ่งกว่าการไม่มีแผนที่ในมือ
เราเชื่อว่า การสร้างการเมืองที่สุจริตเท่านั้น จึงจะเป็นความหวังของประเทศ ให้คนรุ่นใหม่ได้อาศัยอย่างเป็นสุข
เราจึงหวังว่า ต่อไปนี้ทุกคนจะใส่เสื้อสัญลักษณ์ พรรคประชาธิปัตย์กันทั่วประเทศ เพื่อประกาศว่า เราคือผู้กล้าหาญ เราคือผู้ที่เข้มแข็ง ที่จะสร้างการเมืองที่ดีให้กับประเทศนี้
ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นการนำของ นายชวน หลีกภัย และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่คาดว่า จะเข้ามาเป็นผู้นำในการฟื้นฟูพรรคในครั้งนี้ กระผมเป็นเพียงคนนอก มิได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แต่ยินดีให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้