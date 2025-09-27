ณัฐวุฒิ ปลุกชาวศรีสะเกษ เลือก ภูริกา เบอร์ 1 ลั่น เพื่อไทยเดินหน้าต่อ กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง

ณัฐวุฒิ ย้ำเลือก ภูริกา เบอร์ 1 พท.รวมพลังคนศรีสะเกษ ประกาศเพื่อไทยเดินหน้าต่อ กลับมาเป็นรบ.ส่งสัญญาณแตะเบรกสีน้ำเงิน ฝาก ”อิ๊งค์“ บอก ”ทักษิณ“ คนภูสิงห์-ขุนหาญไม่เคยลืมผลงาน
เมื่อวันที่ 27 กันยายน นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวัชรพล ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำพรรคเพื่อไทย นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ตรีชฎา ศรีญาดา อดีตโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และนายพิพัฒนชัย ไพบูลย์ อดีตผู้สมัคร ส.ก.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ 4 จุด ในพื้นที่ อ.ภูสิงห์ อาทิ ตลาดสดห้วยตึ๊กซู วัดละลม วิทยาลัยหลวงปู่สรวง ต.ไพรพัฒนา และวัดลุมพุก ต.โคกตา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและปราศรัยหาเสียงให้กับ น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 5 จ.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ซึ่งพี่น้องประชาชนชาว อ.ภูสิงห์ มาร่วมให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยหนาแน่น
นายณัฐวุฒิปราศรัยว่า มาที่ อ.ภูสิงห์ เป็นครั้งที่ 2 มาครั้งแรกยังเป็นรัฐบาล แต่ตอนนี้โดนเขาวิ่งราวไปเสียแล้ว เอางูเห่าไปด้วย ตอนนี้กลายเป็นทั้งงูทั้งหนูไปอยู่ด้วยกัน การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อ “ภูริกา สมหมาย” เป็นทายาทการเมืองของ ส.ส.อมรเทพ สมหมาย และเป็นลูกขุนหาญ หลานภูสิงห์ ของแท้มาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน
“พี่น้องประชาชนถามว่า 4 เดือนเขาจะยุบจริงไหม ผมก็ไม่รู้ว่าสภาจะยุบหรือไม่ยุบ แต่ที่แน่ๆ แผ่นดินยุบแล้ว ตอนนี้เหลือเชื่อจริงๆ ยุบไปทั้งถนน รัฐบาลมาไม่กี่วันแผ่นดินยุบเลย รัฐบาลที่มานี้เขาเรียกรัฐบาลสีน้ำเงิน แล้วเขาก็เรียก ส.ว.ที่มีที่มาจากฮั้ว ส.ว.ว่า ส.ว.สีน้ำเงิน พอ ส.ว.สีน้ำเงินไปเลือกองค์กรอิสระ เขาก็เรียกองค์กรอิสระสีน้ำเงิน พอมาเลือก ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญ ก็จะได้รัฐธรรมนูญสีน้ำเงิน วันนี้ที่แผ่นดินยุบลงมา คนก็ถามว่าทำไม สน.สามเสนไม่ยุบลงมาด้วย เขาก็บอกว่า สน.สามเสนไม่ยุบหรอก เขาเอาไว้จับพวกฮั้ว ส.ว.” นายณัฐวุฒิระบุ
นายณัฐวุฒิปราศรัยต่อว่า การเลือกตั้งในวันที่ 28 ก.ย.ที่นี้ จะเป็นการให้คำตอบว่าสังคมไทย คนไทยจะยกให้น้ำเงินไปเปล่าๆ เลยหรือไม่ หรือคนศรีสะเกษจะส่งสัญญาณติดเบรกไม่ให้คนบางกลุ่มไปบอกกับคนอื่นว่าเขายึดทุกอย่างได้หมดแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาการทำงานและทำนโยบายของพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์คนยากคนจน คนไทยลืมตาอ้าปาก ทำให้ประชาชนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต มีสิทธิมีเสียงในสังคม แต่เหตุการณ์ผ่านมา 20 ปี วันนี้ผู้สื่อข่าวเขาถามกันว่าเพื่อไทยสูญพันธุ์หรือยัง ก็ต้องมาถามคนศรีสะเกษให้ตอบให้ การเลือกตั้งพรุ่งนี้เป็นการประกาศหัวใจพี่น้องขุนหาญและภูสิงห์ ว่าจะให้โอกาสพรรคเพื่อไทยหรือไม่
นายณัฐวุฒิปราศรัยอีกว่า วันนี้นายกฯทักษิณ ชินวัตร ถูกเขาเอาไปขัง ก็จากคดีความเพราะการทำหน้าที่นายกฯ ตอนเขาทำปฏิวัติก็ตั้งคนจากเวทีพันธมิตรที่ไล่นายกฯทักษิณมาเป็น คตส.ตรวจสอบคดีทักษิณอีกที แต่ทั้งหมดทั้งหลาย พรรคเพื่อไทยไม่เคยตายไปจากใจประชาชน เพราะเราล้มบนตักประชาชน พี่น้องประชาชนยังจำผลงานได้ และอยากให้เรากลับมาดูแลพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
“เมื่อคืนผมส่งข่าวนายกฯแพทองธาร ชินวัตร ฝากไปเล่าให้นายกฯทักษิณฟัง ว่าคนศรีสะเกษยังจำได้ คนขุนหาญยังไม่ลืม คนภูสิงห์ยังซึ้งใจ หากนายกฯทักษิณไม่ถูกปฏิวัติ คนไทยหายจนไปแล้ว และนโยบายต่างๆ คงไปไกลแล้ว แต่ประเทศนี้ใครที่ทำงานให้คนจนมักถูกกดขี่ ถูกกระทำจากคนบางกลุ่มที่อยากยึดอำนาจไว้เป็นของพวกเขา แต่พรรคเพื่อไทยไม่เคยยอมแพ้ เราจะยืนหยัดสู้และประกาศว่าเรากับพี่น้องชาวภูสิงห์และขุนหาญจะจับมือกันสู้ต่อ และการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงเราจะช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยอีกแน่นอน” นายณัฐวุฒิระบุ
