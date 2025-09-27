ศักดิ์ดา มั่นใจล้าน% ลูกสาว ชนะเลือกตั้งซ่อม กาญจนบุรี อนุทิน จ่อยกทัพใหญ่ ช่วยหาเสียง

ศักดิ์ดา มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ ชนะแน่เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 เผย อนุทิน เตรียมยกทัพใหญ่ ภท.ขึ้นเวทีช่วย วิสุดา หาเสียง 12 ต.ค.นี้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กันยายน ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย และอดีต ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ในวันที่ 19 ต.ค.ว่า วันที่ 12 ต.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะนำแกนนำพรรค ภท. ลงพื้นที่และขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ช่วย น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กาญจนบุรี เขต 4 ลูกสาวตนหาเสียง โดยตนได้พูดคุยกับนายอนุทินไว้คร่าวๆ แล้ว ทั้งนี้ คู่ต่อสู้ในพื้นที่คือพรรคเพื่อไทย (พท.)
นายศักดิ์ดากล่าวว่า ทั้งนี้ ตนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์จะได้รับชัยชนะและมั่นใจผลงานที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่จะชื่นชอบ เพราะตนทำงานลงพื้นที่มาตลอด ทั้งนี้ คงไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาล เพราะอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจที่เขาเห็นผลงานของเราที่ผ่านมา
