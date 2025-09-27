อนุทิน ร่วมกินมื้อเที่ยงรมต.-ผู้บริหาร มท. ด้าน ลูก‘ประธานดิ่ง’ ส่งภาพขอลายเซ็นเป็นที่ระลึก

”อนุทิน“ ร่วมมื้อเที่ยง รมต. – ผู้บริหารกระทรวง ’มหาดไทย‘ หลังลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วม จ.อยุธยา ด้านประธานดิ่ง “นายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม“ ส่งภาพขอลายเซ็นเป็นที่ระลึก
เมื่อเวลา 12:45 น. วันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายทรงศักดิ์ ทองศรี และนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทย พร้อมด้วยนนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหาร ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ร้านกรุงเก่า “เตี๋ยวเรือ” จ.พระนครศรีอยุธยา ภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย ที่วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ และนายกิตติพงศ์ อดิษะ บุตรธิดาของนายสำเริง อดิษะ หรือประธานดิ่ง นายกสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้ม จ.พระนครศรีอยุธยา ได้นำรูปภาพของนายอนุทิน สวมชุดเสนามาตย์ ในท่านั่งและยืน ให้นายอนุทินลงชื่อ และระบุข้อความเป็นที่ระลึก จำนวน 2 รูป ว่า “ขอมอบให้เป็นที่ระลึกถึงความเป็นเพื่อนแท้ ระหว่างผมและท่านประธานดิ่ง“ และ “ขอมอบภาพนี้ให้ท่านประธานดิ่ง ด้วยความรักดุงพี่ชายแท้ๆ” ก่อนเดินทางกลับทันที