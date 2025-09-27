พท.จัด 20 ขุนพล อภิปรายแถลงนโยบาย สุทิน เย้ย รบ. 4 เดือน เพื่อภารกิจพิเศษ ทำปท.เสียหาย

สุทิน เชื่อนโยบาย รบ.“อนุทิน” 4 เดือนทำไม่ได้จริง ใช้เงินเยอะ เย้ยเป็น 4 เดือนที่ทำประเทศเสียหาย มาเพื่อภารกิจพิเศษของเขาเท่านั้น หลังตั้งคนของตัวเองนั่ง รมว.ยุติธรรม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคเพื่อไทยในการอภิปรายรัฐบาลวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 29-30 ก.ย.ว่า เราจะสอบถามและอภิปรายว่า 4 เดือนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย นโยบายที่จะทำ แน่ใจว่าทำได้หรือ นอกจากนี้ตัวบุคคลที่คัดเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมั่นใจว่าได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือจากทั้งต่างชาติ และในประเทศ และจะได้รับความร่วมมือจากข้าราชการหรือ ซึ่งเรื่องหลักที่สังคมสงสัยมากว่าจะเอาอย่างไรกับเรื่องการฮั้วส.ว.และเขากระโดง รวมถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ คุณสามารถแก้ได้จริง และจริงใจที่จะทำจริงหรือไม่ใน 4 เดือน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องซักถามกัน
เมื่อถามว่ามีรัฐมนตรีคนไหนที่จะถูกตั้งคำถามเป็นพิเศษในการแถลงนโยบายรัฐบาลครั้งนี้ นายสุทิน กล่าวว่า ให้รอติดตามในวันที่แถลงนโยบายวันที่ 29-30 ก.ย. แต่ไม่น่าจะผิดความคาดหมายไปจากสังคม เรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีที่ยังเป็นที่เคลือบแคลง และความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานหรือไม่ของแต่ละคน
ถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการวางขุนพลเพื่ออภิปรายนโยบายของรัฐบาลกี่คน นายสุทิน กล่าวว่า มีร่วม 20 คนที่จะร่วมอภิปราย
เมื่อถามว่าหากมีการประท้วงเกิดขึ้นระหว่างที่มีการอภิปราย ทางพรรคเพื่อไทยจะมีการรับมืออย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า เตรียมรับมือเป็นธรรมชาติ แต่ไม่ได้มีการตั้งเป็นองครักษ์ ไม่ได้มีการจัดตั้งฝ่ายประท้วงอะไรเป็นพิเศษ หากประท้วงขึ้นมาผิดก็มีคนขึ้นท้วงติงเป็นธรรมดา
ถามว่ามองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่อย่างไรบ้าง นายสุทิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกันว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คิดว่าทำไม่ได้ ทำยาก ใช้เงินเยอะ และเอาเงินมาจากไหนในเวลาที่จำกัด ไม่สอดคล้องกับสภาพการเงินการคลังของประเทศ ที่เขียนไว้ในนโยบายรัฐบาลใช้เงินมาก
เมื่อถามว่าเมื่อเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายของรัฐบาลจะมีการต่อยอดไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน แต่หากรัฐบาลทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงที่จะเสียหาย หรือทำในสิ่งที่สังคมวิตกอยู่ ถ้าคุณทำปั๊บ เราก็เปิดปุ๊บ
เมื่อถามว่ามองว่ารัฐบาลใหม่จะอยู่ครบ 4 เดือนหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า 4 เดือนคงพอไปได้ แต่จะไปแบบอิหลักอิเหลื่อ และจะเป็น 4 เดือนที่ประเทศเสียหายมากกว่า ที่สำคัญเราคิดว่าจิตใจเขาเป็น 4 เดือนเพื่อภารกิจพิเศษของเขาเท่านั้นเอง
ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าจะทำให้ประเทศเสียหายอย่างไรบ้างใน 4 เดือน นายสุทิน กล่าวว่า ระบบนิติรัฐ ระบบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภาจะเสียหายมาก ตนคิดว่าแน่นอนเรื่องเกี่ยวกับฮั้วส.ว. เรื่องเขากระโดง เขาคงทำ ซึ่งถ้าทำจะกระทบกับนิติรัฐแน่นอน รวมถึงระบบสภาฯ ที่มีการซื้อกัน ระดม ส.ส. ช้อป ส.ส.เข้าพรรค จะเป็น 4 เดือนที่ดูน่าเกลียดมาก
เมื่อถามว่ามองว่าหากรัฐบาลภูมิใจไทยมายุ่งกับคดีเขากระโดง และฮั้วส.ว.จะทำอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า เริ่มต้นก็เห็นแล้วว่า มีการตั้งคนของตัวเองมาเป็นรมว.ยุติธรรม อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ การวางคนของตัวเองเข้ามาคุมเรื่องนี้ ส่วนมีเทคนิคการทำอะไรอย่างไร เราคิดว่าเรื่องแทรกแซงก็แทรกแซงแน่ แต่เนียนหรือไม่เนียนต้องไปดูต่อไป