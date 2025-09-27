ธรรมนัส ควงรมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เน้นย้ำบริหารจัดการน้ำเชิงรุก
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแผนงานการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก โดยเน้นย้ำให้มีการวางแผนเชิงรุกและบูรณาการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
การเดินทางในครั้งนี้ เพื่อติดตามการทำงานของกรมชลประทาน ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการสนับสนุนพื้นที่การเกษตร และป้องกันบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยคณะได้เข้าฟังสรุปจากเจ้าหน้าที่ถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบัน แผนการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร รวมถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กำชับจัดสรรน้ำเกษตรกรต้องเพียงพอ
ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวภายหลังการรับฟังการบรรยายว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทาน ทำงานอย่างรัดกุมและใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
“สิ่งสำคัญที่สุดคือ การจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง เกษตรกรต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ เราต้องวางแผนล่วงหน้าเพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำในทุกมิติ
การลงพื้นที่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในการเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม