ปชน.จัดกว่า 20 ขุนพล อภิปรายวันแถลงนโยบายนายกฯ อุบรายชื่อ รมต.
ปชน. จัดขุนพลกว่า 20 คน อภิปรายวันแถลงนโยบายนายกฯ ครอบคลุมปัญหาเฉพาะหน้า-คุณสมบัติรัฐมนตรีขออุบรายชื่อก่อน มองหน้าตารัฐมนตรีไม่ต่างจากรัฐบาลชุดก่อน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายการแถลงนโยบายรัฐบาลของ นายอนุทินชาญ วีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 29-30 กันยายนนี้ว่า เราจัดไว้คร่าวๆ ประมาณ 20 คน เพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งนโยบายเร่งด่วนเฉพาะหน้า รวมถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่เรามองว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ทั้งที่มีคดีอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
ซึ่งตัวเองรัฐมนตรีก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ยังคงแสวงหาอำนาจเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายบริหารต่อ เราจึงต้องป้องปรามไม่ให้รัฐมนตรีเหล่านี้ไปกำกับดูแลแทรกแซงหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงของตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่น จึงต้องใช้การอภิปรายในการดักคอเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น
ส่วนมีรัฐมนตรีคนใดบ้างต้องขออุบไว้ก่อน แต่มีค่อนข้างเยอะเราไม่ได้เน้นใครเป็นพิเศษว่ากันไปตามประเด็น แต่ต้องยอมรับว่าหน้าตาของรัฐมนตรีก็ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนๆ สักเท่าไหร่ ทั้งนี้พรรคประชาชนได้เวลาอภิปรายค่อนข้างน้อย เพราะต้องแบ่งเวลากับพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีจำนวน ส.ส.ใกล้เคียงกัน