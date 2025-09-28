เพื่อไทย ซัดที่มา สสร. แค่พิธีกรรมตาม MOA ไร้ประชาชนในสมการ จี้ ปชน. ตั้งโต๊ะเจรจา
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีการยื่นญัตติเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด 15 เพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า ขณะนี้มีร่างของพรรค พท. พรรคประชาชน (ปชน.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) อย่างไรก็ตาม การจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นั้น เงื่อนไขสำคัญที่สุดที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดไว้คือขั้นตอนของการรับหลักการในวาระที่ 1 และ 3 ซึ่งต้องการเสียงเห็นชอบจาก สว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 นั่นหมายความว่า ความพยายามกำหนดแนวทางการได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทั้งของพรรค พท. และของพรรคปชน. เองอาจจะถูกคุมกำเนิด ยิ่งเมื่อพิจารณาจากแนวทางที่พรรค ภท.เสนอนั้น พบว่าการได้มาซึ่ง สสร. ไม่มีความเชื่อมโยงใดๆ กับการเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลย
นายดนุพร กล่าวต่อว่า การดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตาม MOA ส้ม-น้ำเงิน ในครั้งนี้อาจจะกลายเป็นเพียงพิธีกรรมที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการ เพราะในท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะกำหนดว่าใครจะได้เป็น สสร. จะมีพรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ในคราบ สว. สีน้ำเงิน และพรรค ภท.ที่กำลังเติบโตขึ้นทุกวันจากการรดน้ำพรวนดิน บำรุงด้วยแร่ธาตุสารสีส้ม ซึ่งจวนเจียนจะมีสมาชิกถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเต็มที ดังนั้นปลายทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะไม่ใช่สิ่งดีงามอย่างที่พรรค ปชน.คาดหวัง
นายดนุพร กล่าวด้วยว่า ด้วยสภาพการณ์เช่นนี้จะกลายเป็นการเปิดกล่องแพนโดร่า ที่ปลดปล่อยหายนะออกมา และปิดขังความหวังเอาไว้ด้านใน ฉะนั้นเพื่อเป็นการหยุดยั้งหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้น พรรคปชน.ในฐานะที่เป็นผู้ทำคลอดรัฐบาลสีน้ำเงินนี้มากับมือ ไม่เพียงแต่ต้องเข้าไปพูดคุยเจรจากับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ต้องตั้งโต๊ะพูดคุยเจรจาอย่างเปิดเผยระหว่างพรรค ปชน. ในฐานะฝ่ายค้ำรัฐบาล พรรคภท. ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และ สว. ในฐานะตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทางของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
”ขอให้ทำการเมืองให้ตรงไปตรงมาอย่างที่เคยป่าวประกาศ จะดีลอะไรกัน จะแลกเปลี่ยนอะไร ก็ให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย ท้ายที่สุด พรรคเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การตัดสินใจของพรรคประชาชนจะไม่สูญเปล่า เพราะเป็นการเอาอนาคตของประเทศมาเดิมพัน และความรับผิดชอบที่มากขนาดไหนจากพรรคประชาชนก็ไม่เพียงพอ หากความหวังที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กลายเป็นความสิ้นหวัง หรือหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา“ นายดนุพร กล่าว