เพื่อไทย แฉ ส.ส.ภูมิใจไทย อยู่ในห้องประชุม แต่ไม่แสดงตน หวังเล่นเกมการเมือง
เพื่อไทย แฉ ส.ส.ภูมิใจไทย อยู่ในห้องประชุมแต่กลับไม่แสดงตน หวังเล่นเกมการเมือง ยันการรักษาองค์ประชุมเป็นหน้าที่รัฐบาล เตือนฝ่ายค้ำ ปชน. กล่าวหาให้ถูกคน อย่าอุ้มรัฐบาลสีน้ำเงินจนเกินงาม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม ระหว่างมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด และมีความพยายามเสนอญัตติกรณีแผ่นดินทรุดตัว ที่แยกวชิรพยาบาล ใกล้กับจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ช.การช่าง และบริษัทชิโนไทย ว่า พรรค พท.ขอชี้แจงต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่า การกล่าวหาว่าพรรคพท.มีส่วนทำให้สภาล่มนั้น ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่เป็นธรรมต่อพรรค เนื่องจากตามหลักการประชาธิปไตยและประเพณีปฏิบัติทางสภา ฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีเสถียรภาพ มีหน้าที่โดยตรงในการเป็นผู้รักษาองค์ประชุม หากรัฐบาลไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ ก็สะท้อนถึงที่มาอันผิดปกติจนมาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และยังสะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการเอกภาพภายในพรรคร่วมรัฐบาลเอง ไม่อาจโทษฝ่ายค้านได้
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ฉะนั้น พรรค พท.ขอให้สังคมอย่าหลงลืมว่า MOA ที่พรรคประชาชน (ปชน.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ลงนามร่วมกันนั้น มีระบุไว้ชัดเจนว่า จะร่วมกันรักษาองค์ประชุมสภาฯ เพื่อให้การทำงานเดินหน้าได้ แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นฝ่ายรัฐบาลเองที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ ทั้งนี้ พรรค พท.เห็นว่า การพยายามโยนความผิดให้ฝ่ายค้าน เป็นการบิดเบือนความจริง และเป็นการหนีความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล หากไม่สามารถรักษาองค์ประชุมได้ ก็ควรยอมรับต่อประชาชนว่ารัฐบาลมีปัญหาภายใน และมีปัญหาต่อ MOA ไม่ใช่กล่าวหาเพื่อปกปิดความล้มเหลวของตนเอง
“พรรคเพื่อไทยขอย้ำว่า ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ และรัฐบาลต้องเป็นผู้รักษาเสียงของตนเองในสภาฯ หากยังไม่สามารถทำได้ ก็เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า รัฐบาลชุดนี้มาอย่างฝืนธรรมชาติ ขาดความพร้อมและเอกภาพในการทำงานตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า ในเหตุการณ์ล่าสุด ส.ส.พรรคภูมิใจไทย จำนวนหนึ่งแม้อยู่ในห้องประชุม แต่กลับไม่กดแสดงตน จนนำไปสู่การขาดองค์ประชุม สังคมจึงมีสิทธิที่จะตั้งคำถามว่าเป็นการเล่นเกมการเมือง เพื่อโยนความผิดให้ฝ่ายค้าน และพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องถนนยุบหรือไม่“ นายดนุพร กล่าว
นายดนุพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม เรียกร้องไปยังพรรค ปชน. ซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้ำรัฐบาลว่า ควรกล่าวหาให้ถูกคน อย่าพยายามปกป้อง หรืออุ้มพรรค ภท.และรัฐบาลสีน้ำเงินจนเกินงาม และอย่าลืมว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ โหวตกันเข้ามาด้วยเสียงข้างมากถึง 311 เสียง และขอให้พรรค ปชน. ระมัดระวังการกระทำและการสื่อสารในทำนองว่าเป็นผู้สนับสนุนพรรค ภท.เกินหน้าที่ฝ่ายค้าน เพราะทุกวันนี้สังคมก็มองพรรคปชน.เป็นฝ่ายค้ำรัฐบาลอยู่แล้ว อีกทั้งล่าสุดยังมีการสื่อสารในทำนองที่ว่าเลือก ส.ส.บางพรรค แต่ได้นายกรัฐมนตรีอีกพรรค ซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์ประชาชนจนผู้คนจับสังเกตได้หมดแล้ว