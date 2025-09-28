สมคิด จี้ ภท. หลังแถลงนโยบายต้องชัดเจนประชุมร่วมรัฐสภา ถกแก้รธน.เมื่อไร

‘สมคิด’ แนะ ‘ภูมิใจไทย’ หลังแถลงนโยบายต้องชัดเจนประชุมร่วมรัฐสภา ถกแก้รธน.เมื่อไหร่ บอก หากดึงเกมช้าอาจถูกมองไม่จริงใจ ถาม วางเกมแก้รธน.เสร็จใน 1 ปีหวังอยู่ยาวหรือไม่
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายสมคิด เชื้อคง อดีตส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่พรรค พท. พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคประชาชน (ปชน.) ว่า การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ น่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคม ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ หากพรรคภท. จริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้ คือการผ่านวาระหนึ่ง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อมาพิจารณาในประเด็นที่จะตั้งคำถามประชามติ เมื่อเปิดสมัยประชุมเดือนธันวาคม ก็สามารถเดินหน้าพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ได้ทันที
“หลังการแถลงนโยบายรัฐบาลต้องชัดเจนว่า มีการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อไหร่ เพระหากดึงเกมช้า ก็ชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนที่อ้างว่าสามารถร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จภายใน 1 ปีนั้น ด้วยอายุรัฐบาลและขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น อย่างไรก็ไม่ทันกับอายุรัฐบาล 120 วัน เว้นแต่พรรคภูมิใจไทยจะนำประเด็นนี้มาอ้างในการอยู่ยาวเกินกว่าที่ประกาศไว้เช่นนั้นหรือ” นายสมคิด กล่าว