ไชยชนก ย้ำทำงานเต็มที่ หลังโพลคาดหวัง บอกไม่ใช่แค่ปปช. แต่รัฐบาลก็หวังให้ประเทศเดินหน้า ด้าน “โฆษก ภท.” ยัน 4 เดือน นายกฯ มุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื้อรังให้เห็นผล
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 28 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส. อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงดุสิตโพล สะท้อนความรู้สึกประชาชนผิดหวังกับรัฐบาลเดิมและขอเริ่มมีความหวังใหม่กับรัฐบาลชุดนี้ ว่า เป็นแรงกดดันอีกทางหนึ่ง ส่วนหนึ่งเรื่องระยะเวลาที่มีเพียง 4 เดือนที่รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ทำหน้าที่ในรัฐบาลนี้จะดำเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้อย่างไรบ้าง และเรื่องหลักที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดไว้บางปัญหาเป็นปัญหาเรื้อรัง ซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เห็นผลเร็วที่สุด
ด้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความเห็นในเรื่องเดียวกันว่า เราจะทำให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่ประชาชนที่มีความหวังส่วนตัวในฐานะที่เป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายการเมืองก็หวังสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้เช่นกัน ตั้งแต่กระบวนการต่างๆที่ทำให้รัฐบาลชุดที่แล้วพ้นหน้าที่ไป
“วันนี้รัฐบาลชุดนี้เห็นได้ชัดว่าให้ความสำคัญกับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม UNGA ในนามตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เพราะทุกคนอบอุ่นใจ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ลงพื้นที่ทุกพื้นที่ที่ประสบภัย และให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่ามีรัฐบาลที่สามารถพึ่งพาได้” นายไชยชนก กล่าว
นายไชยชนก กล่าวต่อว่า ในส่วนของตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ขอรอให้นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน ยืนยันว่าทางกองทัพจะได้รับการสนับสนุน เพราะปัจจุบันนี้ไม่ได้รบกันแค่เฉพาะแนวชายแดน และยังมีทั้งเรื่องของสงครามการค้า สงครามโซเชียลมีเดีย ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนผลักดันเต็มที่ และหลังจากแถลงนโยบายจะให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการผลักดันในด้านต่างๆอีกครั้ง